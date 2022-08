Gemeente Venray door het stof om vals beschuldigen inzittenden zweefmolen

De gemeente Venray is donderdag diep door het stof gegaan. Eerder beschuldigde de gemeente inzittenden van een zweefmolen op de kermis namelijk onterecht van het veroorzaken van ongelukken.



Inzittenden zouden tijdens de kermis op 8 augustus naar takken van naburige bomen gegrepen hebben, waardoor mensen gewond raakten. Donderdag maakt de gemeente excuses voor deze bewering, die naar eigen zeggen “voorbarig en ongegrond” was.



Vlak na het incident liet de gemeente weten dat inzittenden tijdens het zweven mogelijk naar takken gegrepen hadden. “Deze takken waren met spanbanden opgespannen om de attractie voldoende ruimte te geven”, werd er destijds gezegd. “Door het trekken is mogelijk een spanband losgeraakt en zijn takken in de draaicirkel van de zweefmolen terechtgekomen. Die hebben vervolgens schommels en inzittenden geraakt.”



Maar op die uitspraken komt de gemeente dus donderdag terug. “Inmiddels is duidelijk dat het incident op geen enkele manier is veroorzaakt door de inzittenden van de zweefmolen. De gemeente vindt het heel vervelend dat slachtoffers daarmee het gevoel hebben gekregen zelf schuld te hebben aan het ongeluk. Daar is dus geen sprake van. De gemeente heeft hiervoor inmiddels excuses aangeboden aan de slachtoffers.”



Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stond de zweefmolen te dicht bij bomen. De attractie zelf was veilig, liet de NVWA na onderzoek weten. “De plek van de attractie is echter als onveilig beoordeeld. Er was op de aangewezen locatie te weinig ruimte om de attractie veilig te laten draaien, zo hebben onze inspecteurs vastgesteld. Zij zagen een losgeraakte spanband in de naastgelegen boom hangen, waardoor takken in de draaicirkel van de zweefmolen terecht konden komen. Dit heeft mogelijk het incident veroorzaakt.”



De exploitant wacht mogelijk een boete van de NVWA, omdat hij ervoor moet zorgen dat het toestel geen gevaar oplevert voor de inzittenden.



De gemeente sprake eerder van acht gewonden, maar stelde dat aantal donderdag naar boven bij: vijftien mensen zijn lichtgewond geraakt in de Euro Flyer, een zweefmolen die 40 meter de lucht in gaat. Na het incident ging de attractie niet meer open.

