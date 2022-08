Borden "verboden te zwemmen" verdwijnen al snel in Hasselt

Verboden te zwemmen. Die borden hing de gemeente onlangs op in verschillende kernen. Vermoedelijk zijn sommige Hasselters het daar niet mee eens: de borden zijn alweer verdwenen.



De borden hingen in Hasselt onder andere aan de Kaai en bij de bruggen over de grachten. Een lege paal aan de Kaai herinnert nog aan het bord dat er hing. Ook bij de veerpont in Genemuiden was zo’n bord opgehangen. Dat deed veel stof opwaaien, omdat het Zwarte Water daar een onder de jeugd populaire zwemplek is. Dat bord hangt er overigens nog steeds.



Eind juli plaatste de gemeente op sociale media al een waarschuwing aan zwemmers. “Zin in een verkoelende duik? Doe dat niet vanaf bruggen of sluizen. Je loopt de kans op vervelende blessures. Ook weet je niet wat er onder het water zit. Blijf ook uit de buurt van de pont bij Genemuiden, vaargeulen en afmeerplekken van schepen. De stroming is vaak gevaarlijk. Zwemmers op dit soort plekken riskeren een boete van 150 euro.”



Die waarschuwing heeft toch geholpen, zo leek het maandag. “Bij het Zwartewater zocht weinig jeugd verfrissing. Dit kan ook te maken hebben met dat het verboden is”, constateerde fotograaf Gerrit Slurink in de afgelopen dagen. “Al zijn alle verbodsborden weggehaald.”



Het lukte de gemeente niet om te reageren op het weghalen van de borden.

Reacties

22-08-2022 16:06:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.299

OTindex: 88.904

Quote:

Misschien hangen ze nu in Hasseltse badkamers boven de badkuip? Misschien hangen ze nu in Hasseltse badkamers boven de badkuip?

22-08-2022 16:29:21 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.750

OTindex: 3.180

Dat je het er zelf niet mee eens bent dat die borden daar staan, wil nog niet zeggen dat je anderen in gevaar moet brengen door ze weg te halen.

22-08-2022 17:15:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.940

OTindex: 27.942



Beetje anarchistische inslag van de plaatselijke jeugd, vermoed ik. @omabep : Eerst hing er een waarschuwing. Toen een verbod. Dat verbodsbordje is weggehaald.Beetje anarchistische inslag van de plaatselijke jeugd, vermoed ik.

