Jeroen heeft een fietsenwasserette: Snap dat het decadent klinkt

Goed nieuws voor de stadse amateurwielrenner die het zat is om steeds op vier hoog zijn fiets te moeten poetsen in de badkamer of op het balkon. In Amsterdam kun je nu terecht bij de allereerste fietsenwasserette ter wereld. Jeroen Buitenhuis opende er eentje en poetste sindsdien al meer dan vijfhonderd verschillende fietsen.



Buitenhuis richt zich met zijn wasstraat voornamelijk op sportfietsen maar ook met een gewone stadsfiets kun je er terecht. Terwijl je wacht wordt de fiets van frame tot fietsbel met de hand opgepoetst. Hoe dit moet, keek Buitenhuis af bij de professionals van JumboVisma.



"Racefietsen en gravelfietsen hebben een open ketting. Die verzamelen vuil, worden vies en slijten. Dan kan je ze weg gooien", legt Buitenhuis uit. "Het is dus eigenlijk heel logisch om dat schoon te maken. Het probleem is alleen dat je dat in Amsterdam niet kunt doen omdat je geen ruimte hebt."



"Het is belangrijk om de ketting volledig schoon te maken, te ontvetten en opnieuw in te vetten", vervolgt Buitenhuis. "Het probleem is alleen: dat moet eigenlijk elke maand gebeuren. Ikzelf deed dat op vier hoog in de douche, maar dan gaat de lol er snel vanaf. Ik verloor zo eigenlijk een beetje het plezier in het fietsen, dus ging ik op zoek naar de oplossing."



De fiets iets minder vaak schoonmaken is volgens Buitenhuis ook geen optie voor de serieuzere fietsfanaat. "Op een goedkope fiets is het het misschien niet waard, maar op een goede fiets kosten de versnellingsgroep en cassette bij elkaar zo 2500 euro. Dat zijn allemaal draaiende onderdelen. Als je dat niet schoonhoudt kan je ze na twee jaar weggooien, anders gaan ze twintig jaar mee."



Hij merkt dan ook dat er veel vraag is naar de dienst. "Iedere dag komen mensen binnen die fietswasserette op de ruit zien staan. Ze vragen dan 'is dit wat ik denk dat het is?' en maken meteen een afspraak. Sommigen komen zelfs uit Rotterdam en Utrecht."



Buitenhuis is dan ook niet van mening dat een fietsenwasserette overdreven is. "Ik snap op zich de gedachte wel dat het ietwat decadent is. Iemand had het ook al over de gemakseconomie, maar als je vier hoog woont en de ruimte niet hebt moet je toch wat."



Buitenpost denkt dan ook dat we zijn concept binnenkort in meer steden terug zullen zien. "Hopelijk zijn dat dan allemaal mijn zaken", voegt hij lachend toe. "Overal waar mensen drie hoog wonen en een fiets hebben is het interessant."

Reacties

22-08-2022 14:34:16 Emmo

Er valt veel te zeggen voor een gesloten ketting

22-08-2022 15:02:27 Mamsie

Quote:

Terwijl je wacht wordt de fiets van frame tot fietsbel met de hand opgepoetst.



Hè wat jammer nou, ik zag de fiets al tussen de borstels doorrijden. Hè wat jammer nou, ik zag de fiets al tussen de borstels doorrijden.

22-08-2022 16:04:29 Mamsie

O ja, die Jeroen natuurlijk!



Laatste edit 22-08-2022 16:07 @Sjaak : Jeroen poep onder mijn schoen?O ja, die Jeroen natuurlijk!

22-08-2022 16:44:33 Buick

Een gat in de markt gevonden dus.

Slim van Jeroen.

22-08-2022 16:58:08 Sjaak

@Emmo : Met een derailleur wordt een gesloten kettingkast nogal omvangrijk, wat de luchtweerstand en het totaalgewicht van een racefiets niet ten goede komt.

22-08-2022 17:21:13 Sjaak

@Emmo : Dan is dat waarschijnlijk geen racefiets, maar een e-bike en maakt een beetje gewicht of luchtweerstand meer of minder, niks uit.

