Er zijn blijkbaar Efteling-bezoekers die de hele dag de auto laten draaien op de parkeerplaats

Kijk, dat is kennis waar we gek op zijn: dingen die je nog niet wist, niet hoeft te weten en verder ook niets aan hebt, maar die op de een of andere manier wel interessant zijn. Wist je dat er dagelijks Efteling-bezoekers zijn die de hele dag de motor van hun auto laten draaien op de parkeerplaats? Als je dat nou heel gek vindt klinken, dan heb je waarschijnlijk zelf geen kinderen.



‘Je zult het niet geloven, maar wij maken dagelijks mee dat er auto’s met lopende motor op het parkeerterrein staan, met de ramen open of de deuren open’, zo vertelt de manager van de Efteling in de podcast Kleine Boodschap. De website Looopings ving het opvallende citaat op. Gelukkig heeft de rechtschapen Langnek zich niet laten rekruteren als spotter voor de boevengilde.



Waarom laten Efteling-bezoekers de motor draaien?

Dat doen de bezoekers niet met opzet. Je kunt je inbeelden hoe een roedel met suiker afgetopte kinderen bij aankomst bij de Efteling voor nogal wat opgewonden afleiding zorgen. Zelfs Holle Bolle Gijs zou nog beter naar een diëtist luisteren. Al moeten we toegeven: hij volgt al wel een vezelrijk dieet.



Als je zelf geen kinderen hebt, stel je dan even je jonge neefjes en nichtjes voor op pakjesavond. Ouders moeten de kinderen in het gareel houden, alle plakkerige broodjes met zwetende kaas inpakken, de kinderwagen uitvouwen en ondertussen al de eerste ruzie sussen. Uit betrouwbare bronnen horen we dat ze ‘er wel veel voor terug krijgen’.



Het komt dus voor dat mensen simpelweg vergeten om hun auto uit te zetten. Als het personeel van de Efteling zo’n achtergelaten auto met draaiende motor ziet, dan zetten ze de motor uit, pakken ze de sleutel en zetten ze de auto op slot. Op het raam doen ze een briefje dat de sleutel bij de klantenservice ligt.

Reacties

21-08-2022 15:10:16 allone

Oudgediende



Tja. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.

21-08-2022 16:11:07 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Het komt dus voor dat mensen simpelweg vergeten om hun auto uit te zetten



Stom, stom. Maar zolang ze maar niet vergeten om hun kleine kinderen eruit te halen is de ramp nog te overzien.

En de grotere kinderen springen zelf wel naar buiten.



21-08-2022 16:32:49 Buick

Erelid



Het zal best wel eens gebeuren.

Maar heel vaak, dat geloof ik niet.

21-08-2022 16:42:11 Grouse

Oudgediende



Ik begrijp dat echt niet.

Het is als het goed is zo'n routine om je motor uit te zetten en je de sleutels uit je contact te halen, dat ik het echt niet begrijp.

Of zijn dat dezelfde mensen die als ze iets af moeten geven ook alles laten draaien? Hoogt irritant.

