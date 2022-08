Zeiler overleden na wespensteek op IJsselmeer

Een opvarende van een Duits zeilschip is gisteren overleden nadat hij gestoken werd door een wesp op het IJsselmeer. Een grote reddingsoperatie van onder meer de KNRM mocht niet meer baten.



De man was met vier anderen aan het varen op het IJsselmeer tussen Enkhuizen en Stavoren toen het misging. De man werd gestoken door een wesp, waar hij erg allergisch voor was. De andere opvarenden belden direct de hulpdiensten.



"Op zo'n moment komt er een melding binnen bij het kustwachtcentrum en zij bepalen welke voertuigen er ingezet gaan worden. Het is natuurlijk best een stuk varen voordat je midden op het IJsselmeer bent", laat een woordvoerder van de KNRM weten aan RTL Nieuws.



Uiteindelijk was de reddingsboot Odin als eerste ter plaatse en zij begonnen de man gelijk te reanimeren. Reddingswerkers van een toegesnelde reddingsboot van de KNRM namen daarna de reanimatie over en tegelijkertijd werd er nog meer ambulancepersoneel met een andere reddingsboot naar het Duitse zeilschip gebracht. Ook een helikopter van de kustwacht zette medisch personeel af.



Uiteindelijk bracht een schip van Rijkswaterstaat de man met spoed naar het boothuis in Enkhuizen. "Maar ondanks alle inspanningen van hulpverleners is de patiƫnt helaas overleden. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden", aldus de KNRM.



Een woordvoerder van de KNRM laat desgevraagd weten dat het iedere zomer wel eens voorkomt dat de reddingswerkers in actie moeten komen omdat iemand niet lekker is geworden door toedoen van een insect. "Als iemand dan overlijdt, heeft dat natuurlijk impact op iedereen."



Volgens De Telegraaf zou de man wel een epipen - een anti-allergiemiddel - bij zich hebben gehad, maar hielp dat niet voldoende.

