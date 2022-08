Man zakt tot hoofd weg in modder en komt er zelf niet meer uit

In Nijmegen is een man woensdagmiddag zo diep in de modder gezakt dat alleen zijn hoofd nog zichtbaar was.De man was op een tennisbaan bij park Staddijk geweest en was daarna zijn bidon vergeten. Hij wilde 'm ophalen, maar toen de baan dicht bleek te zijn besloot hij een sloot over te steken. Die leek droog te staan, maar het bleek een diepe modderpoel.De kleinzoon van de man werd ongerust toen hij niet thuis kwam, en ging hem zoeken. Hij vond zijn opa op het moment dat alleen zijn hoofd nog boven de modder uitstak.De brandweer werd gealarmeerd en die wist de man te bevrijden. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zegt tegen BN DeStem dat de man goed aanspreekbaar was en ongedeerd is gebleven. De politie bracht de man, zijn kleinzoon en zijn auto thuis.