Chinezen proberen Ikea te ontvluchten nadat winkel plots in coronalockdown moet

De afkondiging van een lockdown heeft afgelopen zaterdag tot paniek geleid in een IKEA-winkel in de Chinese stad Shanghai, in het district Xuhui. Dat tonen beelden die viraal gingen op sociale media. Volgens de BBC moeten de aanwezigen twee dagen in quarantaine, waarna ze vijf dagen moeten letten op hun gezondheid.Nadat was gebleken dat een klant uit de IKEA-vestiging in aanraking was gekomen met een 6-jarige jongen die positief testte op het coronavirus, probeerden de autoriteiten om alle bezoekers in de winkel te houden, in afwachting van een quarantaine. De beelden tonen onder meer hoe families vastzitten achter de gesloten glazen deuren in de winkel. Andere beelden laten zien hoe bezoekers zich haasten om te ontsnappen via de nooduitgang. De bewakingsagenten, overweldigd door de menigte, worstelen duidelijk om de deuren gesloten te houden.China past nog steeds een ‘zero-COVID-beleid’ toe, met strenge quarantaines, lockdowns en verplichte en algemene PCR-testen. De strenge maatregelen leiden de laatste tijd weliswaar tot ergernis bij een deel van de Chinese bevolking. Afgelopen lente was er twee maanden lang een lockdown in Shanghai, als antwoord op de grootste uitbraak van het virus in twee jaar tijd. Het land maakte dinsdag melding van 2.368 nieuwe besmettingen met het coronavirus.