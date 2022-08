Moordverdachte opgepakt nadat hij politie belt om koude patat

Een niet zo slimme man uit de Amerikaanse staat Georgia werd al sinds 2019 gezocht als verdachte in een moordzaak, maar viel afgelopen week door de mand nadat hij zelf de politie belde. Zijn telefoontje aan de hulpdiensten was niet van levensbelang, want hij belde om te klagen dat zijn McDonald's-patat te koud was.



De 24-jarige Antonie Sims had eerst al mot met het McDonald's-personeel over het niet ontvangen van een bonnetje, waardoor hij niet zag dat zijn bestelling al klaar was. Nadat hij eenmaal zijn maaltijd had, bleken de goudgele frituurstokken niet meer op de gewenste temperatuur te zijn. Dit zorgde voor een ruzie met de manager, waarbij Sims weigerde het restaurant te verlaten. Beide partijen belden daarop de politie, waarna agenten deze dieptrieste discussie moesten aanhoren. "De frietjes zijn lauw, maar niet heet", klaagde Sims tegen een toegesnelde diender.



Het werd er voor Sims niet beter op nadat de agenten zijn gegevens door de database haalden. De beste man werd verdacht van betrokkenheid bij het in 2018 in de brand steken van een auto waarin zich het lichaam van een vrouw bevond en moest zich daarvoor in maart 2019 verantwoorden bij de rechter. Hij kwam destijds niet opdagen en werd sindsdien gezocht. De agenten sloegen Sims al snel in de boeien en zijn bezoekje aan het fastfoodrestaurant eindigde daardoor zonder patat achter in een politieauto.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: