Russen willen robothond met raketwerper naar het front sturen

Een Russische wapenfabrikant heeft op een defensiebeurs in Moskou een robothond laten zien met een raketwerper op zijn rug.De bewapende robothond is te zien in een video van het Russische staatspersbureau RIA Novosti over de wapenbeurs Army-2022 in Moskou. De robot loopt rond waarna hij gaat liggen en zijn raketwerper naar voren richt. "Het M-81-robotsysteem kan gericht schieten en wapens vervoeren", beweert RIA Novosti. "Ook is de robothond in gevechtssituaties te gebruiken voor het aanwijzen van doelen en voor patrouilleren."De robot zou ook zijn in te zetten voor 'civiele doeleinden', zoals zoekacties in puin of moeilijk begaanbaar terrein, of het bezorgen van medicijnen in noodsituaties.Het is nog de vraag of de Russische claims stand houden. Volgens critici is de gebruikte robot een model van de Chinese fabrikant Unitree Robotics, die via AliExpress te koop is voor zo'n 3000 euro. Het Russische bedrijf stelt dat de robot zowel een antitankgranaat als een RPG-26 granaatwerper kan vervoeren, wat neerkomt op een groter gewicht dan de goedkope Unitree-robot kan dragen.De Chinese fabrikant toonde echter recent een nieuwe robothond die tot wel 80 kilogram kan dragen en over obstakels kan springen.Eerder dit jaar trok een Russische video van een robothond die was voorzien van een machinegeweer wereldwijd de aandacht. Een hacker ontdekte daarna dat de gebruikte robot is te hacken zodat hij op afstand is uit te schakelen.De video was gemaakt door de oprichter van een Russische fabrikant van hoverbikes, een soort vliegende motorfiets. De ondernemer toonde deze week ook een robothond met een medische kit op zijn rug die zo was geprogrammeerd om soldaten automatisch te volgen.