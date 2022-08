Onderzoek wijst uit: kamelenpoep eten helpt niet tegen diarree

Werkt kamelenpoep als medicijn tegen diarree? Met die vraag gingen onderzoekers van Amsterdams UMC aan de slag. Duitse soldaten zouden het in tijden van de Tweede Wereldoorlog gebruikt hebben als middel tegen buikloop. Er zou een bepaalde bacterie in zitten die goed is voor mensen met darmziekten. "Je zou honderd kilo moeten eten om de juiste hoeveelheid binnen te krijgen."



Of Duitse soldaten echt kamelenpoep aten tegen diarree is niet helemaal duidelijk. Het is een verhaal dat van mond- tot-mond wordt verteld. Amsterdamse onderzoekers vertrouwden het verhaal niet helemaal en doken er dieper in. "We onderzoeken het belang van sporenvormende bacteriën voor darmziekten", vertelt onderzoeker Jurgen Seppen van Amsterdam UMC tegen Editie NL.



"Sommige van deze bacteriën zouden gunstig kunnen zijn voor mensen met darmaandoeningen. Nu we een techniek hebben ontwikkeld kunnen we op zoek gaan naar deze bacteriën. We hopen uiteindelijk dat we deze bacterie kunnen geven aan mensen met een aandoening zodat dat de darmontsteking in rust gaat."



Een van de bacteriën waar het om gaat is de bacillus subtilis. Van kamelenpoep wordt gezegd dat het deze bacterie bevat, en dat Duitse soldaten het daarom zouden hebben gegeten. "Het klopt dat de bacterie in de kamelenpoep zit. Alleen je moet wel 100 kilo per dag eten wil je de juiste hoeveelheid binnenkrijgen. En dat gaat natuurlijk niemand doen."



"Een kanttekening is wel dat we dit niet hebben getest op mensen", gaat Seppen verder. "We hebben geen patiënten kamelenpoep gegeven, maar het is niet waarschijnlijk dat het helpt tegen diarree. Los daarvan hebben we ook niet kunnen aantonen dat de Duitsers of andere mensen ooit kamelenpoep hebben gegeten."



Linda van Dam van Kamelenmelkerij Smits weet niet of kamelenpoep wordt gegeten. Wel is er vraag naar kamelenurine. "Voornamelijk door mensen met een islamitische achtergrond", vertelt ze aan Editie NL. "De mensen die ernaar vragen geloven dat het goed is tegen tumoren en helpt bij de behandeling van kanker. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor."



Bij de kamelenmelkerij verkopen ze hoofdzakelijk – de naam zegt het al – kamelenmelk. "Daar is wel veel onderzoek naar gedaan. Volgens de FAO (de wereld voedsel organisatie) is kamelenmelk een van de gezondste dierlijke melksoorten. Kamelenmelk bevat geen beta-lactoglobuline, het eiwit dat een grote rol speelt bij het ontstaan van koemelkallergie."

18-08-2022 18:08:13 De Paus

Oudgediende



S Quote: Alleen je moet wel 100 kilo per dag eten wil je de juiste hoeveelheid binnenkrijgen. En dat gaat natuurlijk niemand doen."



100 kilo is wel veel, maar met een lekker sausje erop kom je toch een heel eind.

18-08-2022 18:42:17 Emmo

Stamgast



@De Paus :

Jantje: "Maar mama, ik raak aan de schijterij van al die poep"!

Moeder: "Dooreten Jantje"! Jantje: "Maar mama, ik raak aan de schijterij van al die poep"!Moeder: "Dooreten Jantje"!

18-08-2022 19:24:12 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Of Duitse soldaten echt kamelenpoep aten tegen diarree is niet helemaal duidelijk. Het is een verhaal dat van mond- tot-mond wordt verteld



Getverderrie, het wordt steeds viezer! Getverderrie, het wordt steeds viezer!

18-08-2022 20:33:12 allone

Oudgediende



Tja. Om t echt proef-ondervindelijk te onderzoeken zou je t idd in de praktijk moeten testen.

Er is al vaker onderzocht en geëxperimenteerd met poep, dus nix verbaast me nog. Hadden we daar hier op WMR niet ook een artikel over?



18-08-2022 23:31:18 HoLaHu

Oudgediende



OT: Doet het er nou zo veel toe of dat spul hielp tegen diarree? De soldaten geloofden het, ze zullen zich sneller beter hebben gevoeld en daar gaat het maar om. Tegenwoordig zijn er zoveel middeltjes tegen diarree dat het helemaal niet nodig is om dit verder te onderzoeken. @Mamsie : Ik noem dit eerder van mond-tot-kont...OT: Doet het er nou zo veel toe of dat spul hielp tegen diarree? De soldaten geloofden het, ze zullen zich sneller beter hebben gevoeld en daar gaat het maar om. Tegenwoordig zijn er zoveel middeltjes tegen diarree dat het helemaal niet nodig is om dit verder te onderzoeken.

