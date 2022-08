Autodief vlucht in graafmachine, agenten achtervolgen hem minutenlang

Amerikaanse agenten liepen honderden meters achter een verdachte aan die er op een graafmachine vandoor ging. Het werkvoertuig was zo langzaam dat de politiemannen op hun dooie akkertje achter het gevaarte aanliepen. Na ruim 800 meter was het mooi geweest en werd de vluchtende man in de boeien geslagen.



Tegen Jesse B. Shaw stonden drie arrestatiebevelen uit en hij werd gezocht voor het stelen van een auto. Agenten vonden hem in Washington County, in de staat Oregon, terwijl hij een graafmachine bediende. Jesse werd gesommeerd uit te stappen, maar weigerde dat.



In plaats daarvan ging hij er met het gevaarte vandoor. De agenten waren niet onder de indruk en liepen rustig achter de vluchtende man aan. Minutenlang duurde de 'achtervolging' voort omdat Jesse weigerde uit te stappen. Toen hij het voertuig eindelijk stilzette werd hij aangehouden voor het weglopen voor aanhouding, autodiefstal en het schenden van zijn voorwaardelijke vrijlating.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: