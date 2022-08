Vrouw dumpt verloofde op het vliegveld, gaat ervandoor met duizenden euro’s en zijn koffer

Een man van in de veertig die op het punt stond te trouwen in Italië werd vorige week op bizarre wijze gedumpt door zijn aanstaande.



De ongeveer even oude bruid zou samen met hem vanuit Londen naar Rome reizen voor hun bruiloft.



De bruidegom vertelde luchthaven-medewerkers dat hij naar het toilet ging en bij terugkomst de vrouw nergens te bekennen was.



Zijn koffers en contanten (grofweg zesduizend euro) waren op dat moment bij zijn aanstaande.



De politie werd ingeschakeld, maar ook zij konden de zwendelaarster niet vinden.



Nieuwssite The Sun schrijft dat de benadeelde ontroostbaar is.



De smoorverliefde man zou een dag eerder zijn vriendin ten huwelijk hebben gevraagd.

Reacties

Met zo'n 'aanstaande' is hij er waarschijnlijk nog met een koopje vanaf gekomen zo.

