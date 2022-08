Kijk uit met SUV of Tesla in Duitsland: linkerbaan bij wegversmalling beboet en slecht verzekerd

In de zomermaanden zijn wegwerkers in Duitsland volop in de weer om aan de Autobahn te werken. Dit gaat gepaard met vertraging, gele strepen en hele smalle baantjes. SUV's en sommige Tesla's zijn te breed en mogen net als vrachtwagens alleen rechts rijden.



Rijd je met je dikke bak toch links omdat je tijd wilt winnen, dan kan dat je duur komen te staan. Bij wegwerkzaamheden wordt de rijbaan versmald tot een breedte van 2 tot 2,20 meter. Voertuigen breder dan 2 meter mogen de linkerbaan niet gebruiken. Het gaat hier om de breedte inclusief spiegels, schrijft het AD.



SUV's zijn erg populair, een op de drie nieuw verkochte auto's in Europa is een soort SUV. Ze komen als erg veilig uit de test, hebben een comfortabele instap en hoge zitpositie. Ze verbruiken relatief veel brandstof en zijn dus vrij breed, wat onhandig kan zijn bij parkeren, bij smalle wegen en bij smalle linkerbanen op de snelweg.



Het boetebedrag voor rijden op de linkerbaan bij een Baustelle met SUV of Tesla is slechts 20 euro, maar zwaarder weegt dat de bestuurder bij een ongeluk mogelijk zelf aansprakelijk is. De verzekeraar zal de schade maar voor een deel uitbetalen.

Reacties

18-08-2022 10:28:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.337

OTindex: 82.430

SUV is een afkorting voor sufferd?

Als hij zoveel benzine gebruikt kun je beter een andere auto nemen.

Maar ja. Het staat misschien wel stoer, zo'n groot ding?

18-08-2022 13:25:10 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.312

OTindex: 6.568

Dat met of zonder spiegels kan nogal schelen. Bij mij zo'n 19cm.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: