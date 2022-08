Katten in Duitse Walldorff eindelijk weer uit lockdown

Katten in het Duitse Walldorff mogen na maanden eindelijk weer vrij rondlopen. In de Duitse plaats was sinds het voorjaar een kattenlockdown van kracht. De dieren mochten alleen aangelijnd nog de straat op. Dat is nu voorbij. Poezebeesten in Walldorff zijn sinds vannacht weer vrij om te gaan waar ze willen.



De katten werden de afgelopen maanden binnengehouden ter bescherming van de kuifleeuwerik. De vogel maakt zijn nestje op de grond en vaak bij struiken. Daarmee is het beschermde gevleugelde in de broedperiode erg kwetsbaar en een makkelijk te vangen prooi voor katten.



De enige manier waarop de huisdieren nog naar buiten mochten was wanneer zij aangelijnd met het baasje op stap gingen. Poezebeesten die zelfstandig de benen namen konden het baasje ook nog flink in de penarie brengen. Op de verwonding of het doden van een kuifleeuwerik door een kat staat een fikse boete. Deze kan oplopen tot 50.000 per kat. Volgens de Frankfurter Algemeine Zeitung heeft één baasje een boete van 500 euro gekregen.

Als je in DL een wespennest weghaalt krijg je ook een boete van 50.000. Om t maar ff duidelijk te maken



