Eilandstaat in Stille Oceaan overspoeld door ongekende coronagolf

De Marshalleilanden worden overspoeld door een 'ongekend' aantal coronabesmettingen. Tot vijf dagen geleden ging het virus er niet rond in de gemeenschap, inmiddels is één op de tien inwoners van de hoofdstad besmet. De autoriteiten spreken van 'een ramp voor de volksgezondheid'.



In de hoofdstad van de eilandstaat, Majuro, waar zo'n 20.000 mensen wonen, is het aantal besmettingen in de afgelopen dagen opgelopen tot 2000. Volgens het ministerie van Volksgezondheid van de Marshalleilanden komt 75 procent van alle coronatesten op dit moment terug met een positief resultaat.



De Marshalleilanden, die in de Stille Oceaan tussen Hawaï en Australië liggen, bleven de eerste maanden van de pandemie volledig coronavrij. In oktober 2020 werden de eerste twee besmettingen gemeld: een echtpaar dat terugkeerde uit de Verenigde Staten bleek besmet. Maar door strenge quarantaineregels verspreidde het virus zich niet in de gemeenschap.



Er werden tot vorige week nooit lokale besmettingen gemeld, schrijft de BBC. Vorige week maandag bleek er voor het eerst iemand óp het eiland te zijn besmet, waarschijnlijk vanwege het grote aantal terugkerende reizigers vanuit het buitenland en de soepelere quarantainemaatregelen.



Inmiddels is het aantal besmettingen dus in ongekend tempo opgelopen. Er wonen in totaal zo'n 59.000 mensen op de eilanden. Zo'n 70 procent van de bevolking is gevaccineerd. Hoewel de autoriteiten spreken van 'een ramp voor de volksgezondheid' blijft het aantal ziekenhuisopnames laag. Er zouden tot nu toe negen mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis.



Nieuw-Zeelandse media melden dat er geen lockdown is afgekondigd. Wel zouden veel mensen uit zichzelf thuisblijven. Omdat ook veel piloten positief testen op het virus, zou het transport tussen de verschillende eilanden moeizaam verlopen. Daardoor kan niet iedereen getest worden en is het werkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk fors hoger dan tot nu toe werd gemeld, zegt de minister van Volksgezondheid. Zelf testte hij dit weekend ook positief op het virus.

17-08-2022 20:22:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.331

OTindex: 82.422

Een tsunami dus?!

Ze zijn positief getest, maar er staat niet bij of ze ook (erg) ziek zijn.. negen in t ziekenhuis klinkt niet als een groot drama



Laatste edit 17-08-2022 20:23

17-08-2022 20:37:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.283

OTindex: 88.871

@allone : Dat het kennelijk zo mild verloopt zal misschien aan de vaccinaties liggen. Ik werd ook ziek ondanks 3 vaccinaties. Maar zonder die prikken? Was ik misschien wel dood geweest, wie zal het zeggen...l

