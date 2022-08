Grote verschillen in aantallen hufterboetes per gemeente, hier ben je het vaakst de klos

Foutparkeren, rijden zonder geldig rijbewijs en rechts inhalen. Van alle hufterovertredingen werd asociaal gedrag in het verkeer vorig jaar het vaakst beboet. In totaal werden er in 2021 ruim 344.000 boetes uitgeschreven voor huftergedrag in Nederland. Ook werden er meer boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Maar de verschillen per gemeente zijn groot.RTL Nieuws selecteerde 175 verschillende vormen van gedrag dat ergernis veroorzaakt en analyseerde de boetecijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Denk aan het niet opruimen van hondenpoep, het achterlaten van straatafval en verkeersboetes zoals foutparkeren en rechts inhalen.Huftergedrag komt overal in Nederland voor. Maar het verschilt nogal per gemeente hoeveel boetes hiervoor worden uitgeschreven. De grootste uitschieters zijn de gemeenten Amsterdam en Tilburg. In Amsterdam ging het in 2021 om 75 boetes per 1.000 inwoners. In Tilburg waren dit er 70.In de meeste Nederlandse gemeenten waren dit er niet meer dan 10. Maar nergens in Nederland werden in verhouding zo weinig hufterboetes uitgeschreven als in het Twentse Tubbergen. Hier ging het om slechts 0,7 boetes per 1.000 inwoners.Benieuwd naar het aantal hufterboetes in je eigen gemeente? Bekijk op de kaart op RTL Nieuws hoeveel hufterboetes er per gemeente zijn uitgeschreven.Volgens de politie zijn de verschillen tussen gemeenten te verklaren door lokaal beleid. De lokale politiek, politie en het Openbaar Ministerie kiezen hoe de capaciteit wordt ingezet.De grootste stijging van het aantal hufterboetes was in Enschede. Hier werden maar liefst 3,5 keer meer boetes uitgeschreven dan een jaar eerder. Het aantal uitgeschreven boetes steeg van 2124 in 2020 naar 7614 in 2021. Enschede staat nu op de zesde plek in de lijst van gemeentes met de meeste hufterboetes.Deze stijging is volgens de gemeente Enschede te wijten aan het camerasysteem met kentekenherkenning in de binnenstad. De binnenstad is recent autoluw gemaakt en vanaf 2021 mogen ook brommers hier niet meer inrijden. Als voertuigen het centrum in- of uitrijden buiten de toegestane tijden dan volgt er een boete.Ondanks dat de coronamaatregelen in 2020 en 2021 voor minder boetes zorgden, stijgt in 88 van de 342 Nederlandse gemeenten het aantal hufterboetes al twee jaar op een rij.Asociaal gedrag in verkeer werd het afgelopen jaar het meest beboet. De boete die het vaakst werd uitgeschreven is de boete voor foutparkeren. Hiervoor werden landelijk bijna 93.000 boetes uitgedeeld. Daarnaast steeg het aantal boetes voor rijden zonder geldig rijbewijs flink. Vorig jaar werden hier bijna 22.000 bonnen voor uitgeschreven. Dat is het hoogste aantal in tien jaar.Ook zijn er meer boetes uitgedeeld voor het rijden over een stoep of fietspad en voor auto's, motoren, bromfietsers of speedpedelecs die rijden zonder kenteken.Bekijk hieronder welke hufterboetes nog meer zijn gestegen. Klik op het menu om andere overtredingen te bekijken.De grootste stijging is te zien bij boetes voor geluidsoverlast. Voor nachtelijk rumoer werden er in twee jaar tijd vijf keer zoveel boetes uitgedeeld. In 2019 ging het nog om 934 boetes, in 2021 waren dit er 4696. Ook geluidshinder door geluidsapperatuur werd veel vaker beboet.Het valt op dat de meeste boetes voor geluidsoverlast zijn uitgeschreven in studentensteden. Op nummer één Delft met ruim 6 boetes per 1.000 inwoners. Hierna volgt Maastricht (3,8 ), Groningen (3,3), Utrecht (2,4), Wageningen (2,1) en Nijmegen (1,6). Twee jaar geleden was dit nog niet het geval en werden in verhouding de meeste boetes uitgeschreven in kleinere steden zoals het Limburgse Heerlen.