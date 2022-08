Spider-Man Tom Holland stopt met sociale media om mentale gezondheid

Tom Holland (26), de Britse acteur die dit jaar in de bioscoop te zien was als Spider-Man, stopt met zijn sociale media-accounts. Hij zegt overprikkeld te raken door Instagram en Twitter, wat niet goed is voor zijn mentale gezondheid.



"Het is te overprikkelend en overweldigend en ik kom in een neerwaartse spiraal terecht als ik dingen over mezelf lees", begint Holland in zijn laatste video op zijn Instagramaccount wat gevolgd wordt door bijna 68 miljoen mensen.



'Verwijder alle apps'

De bekende Britse acteur had moeite met het opnemen van de video, vertelt hij. Maar hij is duidelijk: "Ik neem een pauze, ik verwijder alle apps op mijn telefoon, want dit is slecht voor mijn mentale gezondheid."



Holland is niet de eerste superster die een online pauze inlast. Eerder besloot zanger Shawn Mendes zijn account even niet meer te updaten, waarna hij vorige maand zijn wereldtournee annuleerde vanwege mentale problemen.



Ook Lady Gaga, Bruce Springsteen, Lana del Rey en Stromae namen eerder een sociale media-pauze.



In de video van de Spider-Manacteur verwijst Holland ook naar zelfhulpapps. "Hulp vragen is niet iets waar je beschaamd over zou moeten zijn, maar het is gemakkelijker gezegd dan gedaan", zegt de acteur. "Hopelijk kunnen deze apps je eerste stap zijn om gelukkiger en gezonder te zijn."



Film enorm populair

De Marvel-film 'Spider-Man: No Way Home', die in december 2021 uitkwam, was een groot succes in de bioscopen wereldwijd. In Nederland ging in april de miljoenste bezoeker naar de film, waarmee het de populairste Spider-Manfilm ooit was in ons land. Internationaal werd het de best bezochte film van 2021 en bracht het meer dan 1 miljard dollar op.

Reacties

16-08-2022 18:53:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.276

OTindex: 88.858

Spinnijdig word je van dit soort acties!

16-08-2022 20:10:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.841

OTindex: 27.926

Gewoon niet beginnen aan al die sociale rotzooi.

