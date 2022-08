Schokkend: omstanders grijpen in wanneer man zijn vrouw wil verdrinken in fontein

Een 52-jarige man was met zijn vrouw aan het afkoelen in een fontein in Valencia, Spanje. Om het moment vast te leggen, lieten ze een voorbijganger ee

16-08-2022 13:43:53 Mamsie

Nou ja, het zou nog veel schokkender zijn als er niemand ingreep.

16-08-2022 15:07:22 omabep

Zelfs in het openbaar gedraagt deze kerel zich nog alsof hij het recht heeft zo te handelen. Wat een narcist. Ik hoop voor die vrouw dat ze bij die idioot weg gaat, want bij zo een kan je niet samenleven.Zelfs in het openbaar gedraagt deze kerel zich nog alsof hij het recht heeft zo te handelen. Wat een narcist.

