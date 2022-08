Slimste Mens-kijkers geschokt wegens gebrek aan dierenkennis

'De Slimste Mens'-uitdager van vandaag, Soumaya Ahouaoui (35), weet de kijkers te schokken wegens haar gebrek aan dierenkennis. In de vierde ronde moest de actrice raden welke dieren zijn afgebeeld op de acht foto's. Dat ging niet helemaal soepel. Zo verwarde Soumaya een orka voor een dolfijn.



Soumaya stond met haar score al flink achter op haar medekandidaten Teun van den Elzen en Stefan van der Wielen. Toch is het mogelijk om de twee andere kandidaten te verslaan, want in de vierde ronde kunnen de punten nog worden ingehaald. Helaas lijkt de actrice maar weinig af te weten van het dierenrijk. Hoewel ze de zebra, de panda en de dalmatiër goed weet te raden, kan ze de orka niet onderscheiden van een dolfijn en ook de pinguïn kwam haar niet bekend voor. De kijkers lijken zich te verbazen over haar gebrek aan dierenkennis. 'Als je zelfs een pinguïn niet herkent dan hoor je daar niet', schrijft iemand.



Ook de ekster was onbekend bij Soumaya. Zo denkt de actrice een 'meeuw of een kraai' te zien. Een kijker trekt een logische conclusie: 'Deze dame beleeft weinig natuur.' Een ander denkt al te weten dat Soumaya het niet ver zal schoppen: 'Ik denk dat ik de afvaller van vandaag nu wel durf te voorspellen.'



De actrice moet het in laatste ronde opnemen tegen Teun en verliest van de cabaretier.

Reacties

16-08-2022 10:11:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.310

OTindex: 82.405



En ik heb ook nog nooit een orka (in t echt) gezien.

Waar is Soumaya geboren en opgegroeid?

De beste stuurlui staan aan wal, @Emmo En ik heb ook nog nooit een orka (in t echt) gezien.Waar is Soumaya geboren en opgegroeid?

16-08-2022 10:17:41 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.304

OTindex: 6.545

Nu is een orka natuurlijk wel de grootste vertegenwoordiger van de familie der dolfijnen, dus helemaal fout zat ze daarmee niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: