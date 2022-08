Amerikaanse vrouw (63) gespiest door parasol, overleeft dagje strand niet

Een 63-jarige strandganger is afgelopen woensdag om het leven gekomen in de Amerikaanse staat South Carolina. Ze werd doorboord door een parasol die loskwam tijdens een plotselinge windvlaag, liep daarbij zware verwondingen op aan de borstkas en overleed kort na het incident in het ziekenhuis.



De 63-jarige Tammy Perreault was op het strand in de badplaats Garden City in Horry County. Omstreeks 12.40 uur lokale tijd werd ze geraakt door het uiteinde van een parasol die uit zijn houder loskwam door een windvlaag. De vrouw kreeg aanvankelijk medische bijstand van professionele hulpverleners die toevallig ter plaatse waren en werd ook geholpen door omstanders.



Vervolgens werd Perreault naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed aan haar verwondingen. Dat meldt de lijkschouwer van de lokale politie, Tamara Willard. ,,Dit is een tragisch verlies. We steunen de vrienden en familie van het slachtoffer in deze moeilijke tijden”, reageerde de woordvoerder van de lokale hulpverleningsdienst.



Volgens de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission raken er jaarlijks 3000 mensen gewond door ongevallen met parasols. In 2016 stierf een 55-jarige vrouw in de staat Virginia na een soortgelijk incident, waarna politici het veiligheidsagentschap opriepen om een campagne met duidelijkere maatregelen te starten.



Strandparasols hebben een scherp uiteinde waarmee ze in het zand kunnen worden geduwd. Als de parasol echter niet goed is vastgemaakt, kan hij loskomen door de wind en zo iemand verwonden.

Reacties

Dat ze die durven neer te zetten! Nu is het wachten wanneer de familie het strandpaviljoen gaat beschuldigen voor de nodige pegels.

Jammer dat ze de wind niet kunnen aanklagen. Misschien de weerman?



Tja. Ongelukken gebeuren. iig is het een originele Manier om te sterven. @omabep : of de fabriek die de parasols gemaakt heeft. Of beter nog: beide.Jammer dat ze de wind niet kunnen aanklagen. Misschien de weerman?Tja. Ongelukken gebeuren. iig is het een originele Manier om te sterven.

