We zijn allemaal na een avond stappen wel eens wakker geworden met de vraag wat er na dat ene shotje tequila eigenlijk allemaal gebeurd is. Een man in Bolivia kent dat gevoel maar al te goed: na een avondje zuipen werd hij wakker in een doodskist en bleek hij naar eigen zeggen ritueel geofferd te zijn.



De 30-jarige VĂ­ctor Hugo Mica Alvarez was een feestje aan het vieren op het Mother Earth festival in El Alto, waar hij zo dronken werd dat hij knock-out ging en tachtig kilometer verderop wakker werd. Zijn plan bij ontwaken was even een plasje te doen, tot hij erachter kwam dat hij opgesloten zat in een doodskist.



Tijdens het betreffende festival worden er verscheidene objecten geofferd aan moeder aarde, om haar te bedanken. Alvarez was naar eigen zeggen een menselijk offer dat gebracht werd. Hoewel mensenoffers officieel niet meer gebracht worden, denken sommigen dat de rituelen nog steeds plaatsvinden.



Het lukte Alvarez om te ontsnappen door het glas van de kist te breken. Vervolgens wist hij zichzelf uit te graven en zo te ontsnappen, meldt hij zelf aan verschillende lokale media, meldt

Reacties

15-08-2022 20:24:06 allone

Niet te geloven: mensenoffers was moeder aarde daar echt blij mee



Laatste edit 15-08-2022 20:24 Je zult toch al onder de aarde liggenNiet te geloven: mensenofferswas moeder aarde daar echt blij mee

15-08-2022 21:56:57 Mamsie

Ik weet betere manieren om moeder Aarde te bedanken.

Haar niet meer te belasten met overbevolking en vervuiling en uitbuiting.

