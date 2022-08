Protest tegen windmolens Zwartsluis

ZWARTSLUIS - Uit protest tegen ‘de enorme reuzen’ van windmolens, die mogelijk gebouwd gaan worden aan de rand van het dorp, vliegt er vanavond rond 21.30 uur een helikopter met een enorm licht rond op een hoogte van 220 meter. Het is een initiatief van een lokale ondernemer.



De gemeente heeft het gebied tussen De Velde en Baarlo op het oog als potentiële locatie voor de plaatsing van windmolens en zonnepanelen. De organisaties Fortresse, Sluuspoort en Ondernemerskring Zwartsluis zijn daar geenszins over te spreken en hebben daarom, namens honderden inwoners, een zienswijze ingediend. Dit kan nog tot 14 augustus, bij de gemeente of via bit.ly/windmolenszwartsluis.



Om te laten zien wat voor impact ‘de enorme reuzen’ gaan hebben, heeft Ondernemerskring Zwartsluis de actie met de helikopter op touw gezet. “Het leeft nog te weinig. We willen voor wat opschudding zorgen”, aldus de ondernemer. “Op 22 september dient het in de gemeenteraad. Dan komt er een klap op.”



De organisaties hopen op steun uit Genemuiden en Hasselt. “Nu kunnen we laten zien dat we een eenheid zijn, als gemeente Zwartewaterland zijnde. Het is jammer dat het vakantietijd is, maar we hopen op iets meer steun uit de rest van onze gemeente.”



De organisaties stellen dat menig ondernemer op het industrieterrein, waar de windmolens moeten komen, flink heeft geïnvesteerd in groene energie. En dat zij graag meer willen investeren, maar daar wel de ruimte voor moeten krijgen. “Als er windmolens of zonneparken bijkomen kunnen onze eigen ondernemers helemaal geen investeringen meer doen in groene energie.”

12-08-2022 13:49:43 Emmo









Waarom moet ik nu opeens aan Cervantes denken....?

12-08-2022 14:09:24 Jawel









Zouden over een paar honderd jaar die windmolens net zoveel toeristen trekken als de molens van Kinderdijk? Ik vind ze zelf eigenlijk best mooi als je ze zo boven het landschap ziet uitrijzen.

12-08-2022 14:14:33 Emmo











In Meppel staat aan de noordelijke invalsweg een betonnen kolos dat vroeger de

Tijdje terug zou hij gesloopt worden. Toen kwamen vergelijkbare actiegroepen in het geweer omdat het een "beeldbepalend element" zou zijn. @Jawel : Zit er dik in.In Meppel staat aan de noordelijke invalsweg een betonnen kolos dat vroeger de watertoren was. Als je die vandaag de dag zou willen neerzetten zou je ik weet niet hoeveel actiegroepen en buurtverenigingen tegen je krijgen.Tijdje terug zou hij gesloopt worden. Toen kwamen vergelijkbare actiegroepen in het geweer omdat het een "beeldbepalend element" zou zijn.

12-08-2022 15:14:02 allone









@Emmo : tegen te zijn: tegen alles wat nieuw is

OT maar ik zou ook niet graag een molen naast mijn deur hebben...



Laatste edit 12-08-2022 15:14 @Jawel : het zit dus allemaal tussen de oren. Misschien is het belangrijkste gewoon omte zijn: tegen alles wat nieuw isOT maar ik zou ook niet graag een molen naast mijn deur hebben...

12-08-2022 16:10:35 omabep













Verder hebben ze juist baat bij meer groene energie, het kan goedkoper voor de burger worden.



: Mooie watertoren, zonde als deze net als veel stadspoorten weg gehaald zou worden. Ik vind stadspoorten op oude foto's echt heel mooi en zo jammer dat er nog maar een paar zijn die nog te bewonderen zijn op hun eigen plekje. Als ik het goed begrijp wil de middenstand, die al wat heeft geïnvesteerd, deze investering doen maar komt het van buitenaf zodat zij niets meer terug kunnen verdienen, tja, dan zou ik ook in opstand komen.Verder hebben ze juist baat bij meer groene energie, het kan goedkoper voor de burger worden. @Emmo : Mooie watertoren, zonde als deze net als veel stadspoorten weg gehaald zou worden. Ik vind stadspoorten op oude foto's echt heel mooi en zo jammer dat er nog maar een paar zijn die nog te bewonderen zijn op hun eigen plekje.

12-08-2022 16:13:35 Emmo











Maar ja, Beauty is in the eye of the beholder, en dat is misschien maar goed ook. @omabep : Mijn lagere school stond er vlakbij. Ik vind het maar een lelijk mormel.Maar ja, Beauty is in the eye of the beholder, en dat is misschien maar goed ook.

