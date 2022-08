Oekraïne plaagt Russische toeristen op de Krim

Het Oekraïense ministerie van Defensie steekt in een video de draak met Russische toeristen op de Krim die in paniek raakten na de explosies op de luchtbasis Novofedorivka. 'Tijd om terug naar huis te gaan. De Krim hoort bij Oekraïne', zegt het ministerie in een video op Twitter.Eerder deze week werden er grote explosies waargenomen op een luchtbasis op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Hierbij zouden een dode en meerdere gewonden zijn geraakt. De Krim is een traditionele badplaats voor Russen. Op meerdere foto's en video's zijn grote vuur- en rookpluimen te zien, met Russische badgasten die zich uit de voeten maken.Hoewel Oekraïne officieel geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor de explosies - de Russen ontkennen bovendien dat er een raketinslag was - nemen ze het voorval nu online wel op de hak. Op haar officiële Twitteraccount stelt het ministerie van Defensie dat toeristen vele opties hadden voor hun vakantie: de stranden van Antalya, de Emiraten of Cuba, maar zij maakten 'de grote fout' om op vakantie te gaan naar de Krim.Na beelden van de explosies en een vrouw die geëmotioneerd vertelt over het relaas, besluit de video: 'Tijd om terug naar huis te gaan. De Krim hoort bij Oekraïne.'