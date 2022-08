Man in India wint na 22 jaar rechtszaak omdat hij 25 cent te veel betaalde voor trein

Je hebt mensen die vasthoudend zijn, en mensen die héel vasthoudend zijn. In die laatste categorie valt Tungnath Chaturvedi (66) uit India. Hij heeft na 22 jaar procederen een rechtszaak gewonnen omdat hij te veel betaalde voor twee treinkaartjes; 25 cent om precies te zijn.Het gebeurde allemaal in 1999, schrijft de BBC, die sprak met de man. Chaturvedi kocht twee treinkaartjes van Mathura naar Moradabad.De tickets kostten 35 roepies per stuk (43 eurocent). De man betaalde 100 roepies, maar kreeg er maar 10 terug. Dat hadden er 30 moeten zijn. Chaturvedi die zelf advocaat is, wees de medewerker op zijn fout. Toch kreeg hij zijn geld niet terug, Dus besloot hij een zaak aan te spannen.Er zijn inmiddels al meer dan 100 zittingen geweest, zegt de 66-jarige Chaturvedi tegen de BBC. "Maar je kunt geen prijs plakken op de energie en tijd die ik eraan heb verloren."Volgens de advocaat heeft het proces zo lang geduurd omdat de rechtelijke macht in India stroperig is. Ook zou het het spoorwegbedrijf North East Railway hebben geprobeerd de zaak te seponeren.Chaturvedi zegt dat de winst de 'mentale pijn' die hij aan de zaak heeft overgehouden niet goedmaakt. Toch is hij blij: "Het is niet het geld dat ertoe doet. Dit ging altijd over een strijd voor gerechtigheid en een strijd tegen corruptie, dus het was het waard."