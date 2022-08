Paniek in Frankrijk: Dijonmosterd is op

Frankrijk wordt is veel aandacht en onrust tekort aan Dijonmosterd. De Franse delicatesse – en voor sommigen een ware basisbehoefte – is zo goed als verdwenen uit de schappen van de supermarkten.



Oorzaak is een hittegolf en daaruit voortvloeiende gewasschade vorig jaar in Canada die ongeveer 80% van de mosterdzaadjes levert die in Frankrijk worden gebruikt. De Russische invasie van Oekraïne heeft het ook moeilijker gemaakt om alternatieve voorraden te vinden.



"Toen mensen in de gaten kregen dat de mosterd schaars werd, zijn ze gaan hamsteren aldus Sebastien Eteve, analytisch teammanager bij NielsenIQ in Fortune.



De Franse boeren die mosterdzaad verbouwen hebben vermoedelijk een redelijke oogst. Over de Canadese oogst valt nog weinig te zeggen.

Help. De ondergang van de wereld is nabij. Geen mosterd!!!!!!!!

@allone : Erg hè Erg hè

Dan toch maar eens vragen waar Abraham de mosterd vandaan haalt.

@Mikepower : Dan zal je die vent eerst moeten zien.

