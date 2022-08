Gemeente Enschede vergroent met bamboe: Willen ze panda's aantrekken?

De binnenstad vergroenen, zo luidt een van de doelen van de gemeente Enschede. In een poging daartoe zijn er rond het stadhuis plantenbakken met bamboe geplant. Een doorn in het oog van de lokale Partij voor de Dieren, die de niet-inheemse plantensoort daar helemaal niet geschikt voor vindt.De PvdD vindt het de keuze voor bamboe onbegrijpelijk. "Welke biodiversiteit wil je dan aantrekken? Pandaberen?", schrijft de partij gekscherend op Twitter.Fractievoorzitter Judith Hofte kan zich geen diersoort bedenken die gebaat is bij de komst van de bamboe. "Vogels zouden kunnen schuilen in de bamboe, maar die vliegen er in de stad amper", zegt ze tegen EditieNL.De bamboe staat "in kleine sprietjes" in stenen bakken, vertelt Hofte. "Leuk voor de mensen, maar de inheemse insecten hebben er niks aan. Die bakken zelf komen trouwens ook uit China."De fractievoorzitter snapt niet waarom de gemeente voor bamboe heeft gekozen. "Wil je het mooi en koeler maken in de stad, dan moet je voor andere beplanting zorgen. Plant bomen en plaats groen op de muren van huizen."De PvdD pleit voor het planten van inheemse soorten die klimaatbestendig zijn. "Er is een enorme keuze aan planten die het ontzettend goed doen. Daar komen dan dus ook meer insecten op af dan op deze bamboe."De gemeente Enschede laat weten te hebben gekozen voor bamboe omdat die aansluit op de beplanting in de bakken verderop in de straat. "Bamboe is robuust, wintergroen en onderhoudsvriendelijk. Het gaat hier om een laagblijvende, niet woekerende soort", aldus een woordvoerder. Op andere plekken in de binnenstad is gekozen voor andere planten.Het geld voor de bakken en de beplanting is afkomstig van de wijkraad, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. "We hebben al sinds jaar en dag een paar langwerpige zitelementen gevuld met hulst. Als die in de winter hun blad verliezen, ziet de straat er meteen zo kil uit", zegt initiatiefnemer Rein Kroes van de wijkraad tegen EditieNL. "We wilden de bezoekers en bewoners van de stad een zitplaats geven. Niet iedereen heeft geld voor het terras." Mede daarom is er volgens Kroes gekozen voor bamboe, dat groen blijft in de winter "We hadden ook te maken met een beperkt budget. Bovendien kun je er wel wat neerzetten waar bijen en vlinders op afkomen, maar daar heb je maar een paar maanden per jaar wat aan."Bamboe komt van origine niet in Nederland voor. Dat is wel het geval in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Azië. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft een Nederlander met een Indonesische achtergrond de plant naar Nederland gehaald om te gaan kweken. En sindsdien zijn er steeds meer bamboekwekerijen in Nederland bijgekomen.Kroes vindt de ophef onnodig. "Als het nou ging om een maisveld vol... Maar we hebben het over een paar vierkante metertjes met vrolijk groen. De bewoners en de ondernemers zijn er heel erg blij mee."Bamboekweker Robbert van Til begrijpt de keuze voor deze plantsoort wel. "Het kan goed tegen warmte en kou en is niet zo vatbaar voor ziektes. Dus het biedt heel veel voordelen om als plantsoen te gebruiken. Het groeit makkelijk en ook snel dicht", zegt hij tegen EditieNL.Bovendien zijn er ook in Nederland diersoorten die wel van bamboe houden. "De bij en de vlinder, waar je nu veel over hoort, help je er inderdaad niet mee. Maar op de bodem gebeurt wel veel. We hebben hier ook muizen die nestjes maken van de bamboe." In zijn bamboebos leven daarnaast reeën, dassen en allerlei vogels zoals goudvinken en nachtegalen.Dat het om een wintergroene plant gaat, is voor dieren ook een voordeel. "Dan kunnen ze er niet alleen in de zomer, maar ook in de winter schuilen."