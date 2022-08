Rami haalde vliegensvlug zijn vliegbrevet dankzij game: Ik kende alle knoppen al

Piloot worden dankzij een computerspel. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het toch niet helemaal. Rami Ismail stak zoveel tijd in het spelletje Flight Simulator dat hij uiteindelijk besloot om eens in een echt vliegtuig te stappen. En met succes: hij wist al zo goed waar alles zat dat hij in mum van tijd zijn vliegbrevet haalde. Komt het door zijn talent of is het voor iedereen mogelijk?Rami wilde als kind graag piloot worden, tot hij op zijn zesde een bril kreeg. "Mensen vertelden mij dat je dan geen piloot meer kan worden. Achteraf gezien bleek dat niet waar te zijn, maar dat wist ik niet", vertelt hij aan Editie NL.Hij liet zijn droom varen – of eigenlijk: vliegen – en koos voor een carrière als game-ontwikkelaar. "Op een gegeven moment verscheen het spelletje Flight Simulator, waarvan werd beloofd dat de wereld daarin precies klopte met de realiteit."Dat wilde hij weleens zien. Hij kocht de game en vloog daarin van Schiphol naar Hilversum. "Het lukte me niet om te landen, maar ik kon tenminste een stukje vliegen. Daarna deed ik het steeds vaker en begon ik het serieuzer te nemen. Ik werd steeds beter en kon het op een gegeven moment zelfs zonder de hulpmiddelen in het spel te gebruiken."Zijn gameplek begon er steeds professioneler uit te zien. "Ik kocht een stuur en een vliegknuppel en was er echt continu mee bezig." Op een dag besloot hij dat het tijd werd om toch eens in een echt vliegtuig te stappen. Hij meldde zich aan voor een proefles waarbij hij een stukje mocht sturen. "Dat ging meteen heel erg goed. Ik wist waar alles zat. De instructeur had meteen door dat ik het spel speelde." Hij besloot meer lessen te volgen en haalde zijn brevet.Voor het type brevet dat Rami heeft gehaald ben je verplicht 45 vlieguren te maken. Daarvan is 30 uur met een instructeur en 15 uur solo. Een gemiddelde student doet anderhalf tot twee jaar over het halen van dit brevet. Rami had 'm binnen een half jaar op zak.Er zijn inderdaad veel gelijkenissen tussen Flight Simulator en vliegen in een echt vliegtuig, weet vlieginstructeur Rob van Viegen. "Ik heb de game vroeger ook veel gespeeld. Je kan daardoor een zekere routine opbouwen", vertelt hij aan Editie NL."Vliegen is eigenlijk voornamelijk een aantal procedures achter elkaar uitvoeren. En dat kan je veel en vaak oefenen." Als je het veel gespeeld hebt, is het dan ook niet gek dat je je vliegcursus sneller afrondt.Toch is vliegen in een echt vliegtuig wel wezenlijk anders, benadrukt Van Viegen. "Vliegen bestaat uit meer dan alleen die procedures. Het is ook heel veel boekenwerk en checklists uit je hoofd leren. Je moet je aan kunnen passen aan enorm veel onverwachtse situaties. Flight Simulator is alleen het uitvoerwerk. Het geeft je niet alle kennis die je zou moeten hebben om met een vliegtuig de lucht in te kunnen."Ook voor Rami was het verschil duidelijk merkbaar. Niet alles ging hem even soepel af. "In zo'n game is alles digitaal, dus dan heb je alleen de informatie van metertjes op het scherm. In een echt vliegtuig heb je ook gevoel van diepte en zie je bijvoorbeeld of er andere vliegtuigen vliegen. Ik was daar in het begin helemaal niet mee bezig, ik keek alleen naar die metertjes. Dat heb ik flink af moeten leren."