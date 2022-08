Man schiet beste vriend dood tijdens bizarre weddenschap

Een man uit het Amerikaanse Spirit Lake in de staat Idaho is vorige week gearresteerd nadat hij zijn beste vriend in het hoofd had geschoten.



Volgens gerechtelijke documenten wedde de vriend van Schofield dat hij sneller kon opstaan en Schofield zou neersteken dan Schofield zijn pistool kon trekken en afvuren. In zijn afgelegde verklaring beschrijft Schofield dat hij zijn pistool trok en zijn vriend door het hoofd schoot om te bewijzen dat zijn vriend ongelijk had. Volgens de verklaring zei Schofield toen: "Boem. Je bent dood."



Schofield wist niet of zijn vriend het mes bij zich had of niet toen hij hem neerschoot. Als Schofield schuldig wordt bevonden, kan hij 10 jaar gevangenisstraf krijgen.

Reacties

14-08-2022 08:29:05 allone

Gelukkig mag in de VS iedere gek een wapen hebben.

Hij heeft iig zijn 'vriend' overtuigd dat die ongelijk had. En daar gaat t om!

Toch?!



14-08-2022 09:46:59 Buick

Met zo'n beste vriend dan heb je geen vijand meer nodig.

14-08-2022 09:49:28 Mamsie

Als Schofield schuldig wordt bevonden, kan hij 10 jaar gevangenisstraf krijgen



Maar dan komt nu het goede nieuws: Hij heeft de weddenschap wél gewonnen! 🤠

Stelletje achterlijke idioten! Maar dan komt nu het goede nieuws: Hij heeft de weddenschap wél gewonnen! 🤠Stelletje achterlijke idioten!

