Nachtwacht in achtduizend digitale stukjes te koop

De Nachtwacht wordt binnenkort in achtduizend unieke digitale stukjes verkocht als NFT's, digitale eigendomsbewijzen. Elk stukje moet ongeveer 300 euro opleveren. Met het geld maakt een Rembrandt-stichting een virtueel museum met alle 306 schilderijen van de grote meester.De Rembrandt Heritage Foundation start over enkele weken met de verkoop van de achtduizend NFT's van de Nachtwacht. De stichting verwacht volgens een woordvoerder dat de NFT's tussen 0,15 en 0,20 Ethereum zullen opleveren, omgerekend is dat momenteel tussen 270 en 360 euro.Kopers kunnen niet zelf een specifiek stukje van het schilderij kiezen. "Welk stukje je koopt, is volledig willekeurig. We willen het zo eerlijk mogelijk maken voor iedereen om een zeldzaam stukje te krijgen of een meer voorkomend stukje", aldus de woordvoerder.De kopers van de NFT's krijgen ook toegang tot het later te openen MetaRembrandt Museum, een digitaal museum waar alle schilderijen van Rembrandt van Rijn 'geremasterd, digitaal gerestaureerd en in hoge definitie' te bekijken zullen zijn.Een NFT, wat staat voor non-fungible token, is een digitaal certificaat van echtheid en eigendom. NFT's gebruiken blockchain-technologie om te verifiëren wie de eigenaar van een digitaal object is.Vorig jaar ontstond een lucratieve handel in waardevolle NFT's, maar inmiddels zou de interesse in de tokens weer fors zijn gedaald.Rembrandt-kenner Ernst van de Wetering, die vorig jaar overleed, heeft samen met de Rembrandt Heritage Foundation alle werken van Rembrandt gedigitaliseerd en digitaal 'gerestaureerd'.De NFT-stukjes komen van een afbeelding van de Nachtwacht zoals die eruit moet hebben gezien toen het kunstwerk in 1642 het atelier van Rembrandt verliet, in de oorspronkelijke grootte en de oorspronkelijke kleuren. Er zijn in de 18e eeuw stukken van afgesneden, maar dankzij een 17e-eeuwse kopie is bekend hoe het volledige schilderij er oorspronkelijk uitzag.NFT-eigenaren kunnen hun stukje van de Nachtwacht volgens de stichting ook verhuren als 'een soort ticket' aan geïnteresseerden. "De NFT zal dan één dag beschikbaar zijn voor de huurder die vervolgens alle werken van Rembrandt een dag lang kan bewonderen in het MetaRembrandt Museum."