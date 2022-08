Braziliaanse licht moeder op, steelt voor 135 miljoen euro aan kunst

Een Braziliaanse vrouw van 82 is door haar dochter grootschalig opgelicht, met behulp van mensen die zich voordeden als spirituele helpers. Zo werd ze beroofd van 16 schilderijen ter waarde van omgerekend 135 miljoen euro, zegt de politie.



Het slachtoffer had de schilderijen geërfd van haar man, een kunstverzamelaar en -handelaar. Hun dochter was volgens de politie de spil in de oplichting, waarvoor ze mensen inschakelde die zich uitgaven voor helderzienden.



Onder het bed van een van die handlangsters in Rio de Janeiro troffen agenten elf schilderijen aan, waaronder Sol Poente van Tarsila do Amaral, dat omgerekend ruim 57 miljoen euro waard is. Drie andere schilderijen werden in een galerie in Sao Paulo gevonden.



De politie hield vijf mensen aan, van wie de dochter van het slachtoffer en de overleden kunsthandelaar dus de hoofdverdachte is. Zij wordt ervan beschuldigd 16 schilderijen, met een totale waarde van omgerekend 135 miljoen euro, te hebben gestolen van haar 82-jarige moeder.



De oplichting begon volgens de politie in januari 2020, toen de dochter van de weduwe een 'helderziende' inhuurde, die haar moeder moest benaderen. Die vrouw vertelde de weduwe dat haar dochter, die nu gearresteerd is, op sterven lag.



Ook nam ze haar mee naar een waarzegster en een Afro-Braziliaanse priesteres. Die maakten de weduwe wijs dat ze op de hoogte waren van persoonlijke informatie, die ze in werkelijkheid toegespeeld hadden gekregen van de dochter.



Volgens de politie bood het trio aan om tegen betaling "spiritueel te interveniëren" en kreeg het daarvoor honderdduizenden euro's.



Toen de weduwe argwaan kreeg en weigerde langer te betalen, werd ze in haar huis opgesloten, bedreigd, mishandeld en bestolen van de kunstcollectie. Uiteindelijk stapte ze naar de politie. Er werden ook juwelen van haar gestolen. Twee andere verdachten zijn voortvluchtig.



Van Do Amaral werden ook de werken O Sono en Pont Neuf gestolen. Verder zaten er schilderijen bij van de Braziliaanse schilders Cicero Dias, Rubens Gerchman en Alberto Guignard. Twee schilderijen zijn verkocht aan een museum in Buenos Aires.

Het zal je kind maar wezen



Kon ze niet wachten op de erfenis?

