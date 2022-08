Bedrijf achter pro-Trump shirts beboet, blijkt helemaal niet made in USA

Kledingbedrijf Lions Not Sheep uit de Verenigde Staten is beboet door de Amerikaanse warenautoriteit. Het bedrijf verkoopt kleding met conservatieve leuzen en pro-Trump teksten. Aan de binnenkant vind je een label met daarop 'Made in USA'. Dat blijkt na onderzoek van de Federal Trade Commission echter helemaal niet te kloppen.



De kleding van Lions Not Sheep werd in werkelijkheid gemaakt in China. Eenmaal geïmporteerd werden de labels vervangen door valse etiketten. Voor de vervalsing moet het bedrijf een boete van meer dan 200 duizend dollar betalen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: