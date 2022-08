Meer mensen naar huisarts vanwege financiële problemen

Huisartsen zien steeds vaker patiënten in de wachtkamer verschijnen die last hebben van fysieke of mentale klachten die veroorzaakt worden door financiële problemen. Zorgen over geld kunnen doorwerken op het lichaam, constateren de medici.



De toename van patiënten met klachten vanwege geldzorgen blijkt uit een rondvraag van het AD bij verschillende huisartsen. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat financiële problemen mensen in de wachtkamer kunnen doen belanden. "Toenemende geldproblemen kunnen zeker ook leiden tot meer bezoek aan de huisarts", zegt een woordvoerder tegen de krant.



Vaak is er bij de patiënten sprake van verborgen armoede. "Alle huisartsenpraktijken hebben er wel mee te maken, maar dat geldzorgen een factor zijn bij de medische problemen waarmee mensen zich melden, is niet altijd direct helder als een patiënt zich meldt in de spreekkamer", zegt de LHV.



"Het is de combinatie van alles: de duurdere boodschappen, de hoge benzineprijs en de opgelopen energierekening", zegt huisarts Robert Mol. "De mensen raken er behoorlijk gestrest door." Een andere arts die anoniem wil blijven noemt de situatie nog maar 'het topje van de ijsberg'. "Dit speelt onderhuids bij zoveel patiënten."



Ook expertisecentrum Pharos, dat zich bezighoudt met gezondheidsverschillen, ziet een trend. Je ziet dat armoede een enorm effect heeft op de gezondheid van mensen", zegt directeur Patricia Heijdenrijk. "Als mensen het leven niet meer kunnen betalen dan levert dat een hoge mate van stress op."



Anderzijds zouden mensen volgens deskundigen lichamelijke schade oplopen omdat ze door geldzorgen juist niét naar de huisarts gaan. Uit vrees voor een dure rekening voor medicijnen of behandelingen, stellen mensen hun bezoek vaak uit, waardoor de klachten erger kunnen worden. "Wij hebben onderzoek gedaan naar de redenen van zorg mijden", zegt Heijdenrijk. "De betaalbaarheid speelt dan een grote rol."

Reacties

13-08-2022 10:11:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.794

OTindex: 27.922

Quote:

Meer mensen naar huisarts vanwege financiële problemen En voor medische hulp gaan ze naar de bank? En voor medische hulp gaan ze naar de bank?

13-08-2022 10:18:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.280

OTindex: 82.374

@Emmo :

Ja, om de rekeningen van alle artsen, therapeuten, kuren en geneesmiddelen te betalen



Maar dat is toch niets nieuws, dat mensen door stress lichamelijke / psychische klachten krijgen?



Laatste edit 13-08-2022 10:20 Ja, om de rekeningen van alle artsen, therapeuten, kuren en geneesmiddelen te betalenMaar dat is toch niets nieuws, dat mensen door stress lichamelijke / psychische klachten krijgen?

13-08-2022 10:22:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.794

OTindex: 27.922

@allone : Maar de meeste mensen zoeken daarvoor geen dokter op. Die beklagen zich bij familie of buren, krijgen een hart onder de riem of praktisch advies.

13-08-2022 10:25:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.280

OTindex: 82.374

Laatste edit 13-08-2022 10:26 @Emmo : als ze ziek worden wel. Niet iedereen raakt stress kwijt door er over te praten. Letterlijk kan t aan iemand vreten...

13-08-2022 10:42:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.794

OTindex: 27.922

@allone : Het wezen van een medische behandeling is de oorzaak wegnemen. De rest is symptoombestrijding. Kan nuttig zijn, maar lost in principe niets op.

13-08-2022 12:12:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.263

OTindex: 88.838

En intussen worden steeds meer doodgegooid met reclame voor dure, overbodige onzin-boodschappen, voor luxe producten die niemand écht nodig heeft.

13-08-2022 12:17:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.794

OTindex: 27.922

@Mamsie : En zolang "we" die kopen, zal dat wel doorgaan ook.

