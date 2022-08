Nieuw abonnement Disney+ met reclames even duur als nu

Het nieuwe abonnement van Disney+ waarbij abonnees reclames zien gaat 8 dollar per maand kosten. Dat is in de VS even duur als het huidige reclamevrije abonnement. Disney gaat echter de prijs van dat normale abonnement fors verhogen.



Disney heeft de nieuwe prijsstructuur van zijn streamingdienst Disney+ onthuld. Het nieuwe abonnement waarbij gebruikers vier minuten reclames per uur te zien krijgen gaat 8 dollar per maand kosten. Dat is de huidige prijs van Disney+ zonder reclames in de VS, maar dat 'normale', advertentievrije abonnement wordt vanaf dit najaar 38 procent duurder: 11 dollar per maand.



Het nieuwe Disney-abonnement met reclames gaat eerst in december in de VS van start en komt pas volgend jaar in andere landen beschikbaar. De Nederlandse prijs van het nieuwe abonnement is nog niet bekend. Het huidige abonnement op Disney+ kost in ons land 9 euro per maand.



Streamingdiensten verhogen vaker hun prijzen. Zo werden twee van de drie Netflix-abonnementen afgelopen najaar in Nederland duurder. De prijsverhogingen zijn volgens de bedrijven nodig, omdat ze veel hogere kosten maken bij de productie van nieuwe series en films.



Disney's streamingdiensten zijn nog altijd verliesgevend. In de VS heeft het bedrijf naast Disney+ ook Hulu en ESPN+, die samen 1,1 miljard dollar verlies in een kwartaal maakten. Het concern verwacht nog tot minstens 2024 geld te verliezen op Disney+.



Meer nieuwe abonnees dan verwacht

Anders dan veel concurrenten lukt het Disney+ nog wel om te blijven groeien. De streamingdienst kreeg er in het afgelopen kwartaal 14,4 miljoen nieuwe abonnees bij, meer dan kenners hadden verwacht. Disney+ heeft nu 152 miljoen abonnees wereldwijd, een derde meer dan een jaar eerder. De drie Disney-diensten samen hebben 221 miljoen abonnees, ongeveer evenveel als concurrent Netflix.



Disney-topman Bob Chapeck spreekt van een 'uitstekend kwartaal'. Naast de goede prestaties van Disney+ en de themaparken van Walt Disney waren er ook meer kijkers voor live-sporten via Disney-kanalen.



Netflix komt begin volgend jaar ook met een goedkoper abonnement met reclames, maar daarvan is de prijs nog niet bekend. Het goedkopere Netflix-abonnement krijgt een kleiner aanbod aan films en series dan het normale abonnement, doordat er nieuwe deals met sommige filmstudio's en producers nodig zijn.

Reacties

Voor een product moet je betalen. Of je kiest er voor, of niet.

Ik weet niet wat ik over t hoofd zie, maar ik vind hier niets raars of opmerkelijks aan. Prijzen stijgen overal. En films kijken hoort niet echt bij de basis-behoeften.



@allone : Vreemd is natuurlijk het "toeval" dat een dienst mét reclame net zo duur wordt als voorheen dezelfde dienst zónder reclame.

Nu is 4 minuten nog te overzien, maar dit zullen er stiekem veel meer worden en dan heb je dus voor iets betaald wat je niet wilde hebben, je wilt doorkijken in een stuk en geen oponthoud in films of series, dan kun je net zo goed even wachten tot je eigen provider het op een zender gooit. @allone : Het is vreemd dat ze bekendheid hebben gemaakt en gekregen met termen als "kijk reclame vrij, neem bij ons een abonnement" of iets in die geest en nu willen ze er toch reclame op gooien.Nu is 4 minuten nog te overzien, maar dit zullen er stiekem veel meer worden en dan heb je dus voor iets betaald wat je niet wilde hebben, je wilt doorkijken in een stuk en geen oponthoud in films of series, dan kun je net zo goed even wachten tot je eigen provider het op een zender gooit.

@omabep :

Je wilt doorkijken in een stuk en geen oponthoud in films of series, Quote @allone Je wilt doorkijken in een stuk en geen oponthoud in films of series,



Maar wanneer kan je dan gaan plassen? Maar wanneer kan je dan gaan plassen?

@omabep :

dan kun je net zo goed even wachten tot je eigen provider het op een zender gooit. Quotedan kun je net zo goed even wachten tot je eigen provider het op een zender gooit.



Laatste edit 13-08-2022 12:19 @Mamsie : De meeste hebben tegenwoordig een "pauze" knop.Dat doe ik nu al.

