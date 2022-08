Trouwfeest loopt helemaal fout wanneer bruidegom video projecteert van overspel kersverse vrouw

Een bruiloftsfeest is uitgedraaid op een nachtmerrie voor een pas gehuwd koppel. De bruidegom onthulde in de aanwezigheid van vrienden en familie plots dat zijn kersverse vrouw hem had bedrogen met zijn schoonbroer. En hij had er videomateriaal van.Een filmpje uit 2019 dat recent een nieuw leven kreeg op TikTok toont hoe het pas getrouwde koppel zich op hun huwelijksfeest naar het podium begeeft, waar achter hen een nietsbeduidende video met hartjes speelt. Maar aan het einde van de video slaat de stemming plots helemaal om: de gasten kijken in shock toe hoe er op het scherm plots een clipje van de kersverse bruid en de schoonbroer van de bruidegom verschijnt. De beelden laten weinig aan de verbeelding over: de twee liggen te rollebollen in bed.De bruid barst in woede uit en gooit haar bruidsboeket naar haar man, waarop die zegt «Dacht je dat ik het niet wist?». Het koppel zou al twee jaar samen zijn geweest, waarvan zes maand verloofd, schrijft AsiaOne. Volgens de beschrijving van het filmpje was de schoonzus van de bruid – de echtgenote van de man waarmee ze haar eigen man bedroog – bovendien zwanger. De man zou het filmpje van de twee hebben afgespeeld op hun huwelijk om zijn kersverse vrouw te vernederen.