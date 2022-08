Brits onderzoek: katten haten kattenmensen

Heb jij een hekel aan katten? Dan houden katten van jou. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Nottingham in Groot-Brittannië. Uit het onderzoek bleek dat mensen die zelf al jaren een kat verzorgen op een minder prettige manier met de dieren omgaan dan mensen die weinig ervaring met katten hebben.



De eeuwenoude tegenstelling 'katten versus honden' wordt wederom bevestigd in het onderzoek van de Britse universiteit. Waar honden het liefst allerhande aandacht ontvangen en hun baasje willen dienen, zien katten zichzelf als onafhankelijk en bijna superieur aan het baasje. Ze zijn ook zeer gesteld op hun persoonlijke 'space'.



Volgens het onderzoek heeft het merendeel van de katten "rode gebieden" en "groene gebieden". Dat houdt in dat ze het aaien van sommige plekken door mensen prima vinden, maar dat andere plekken uit den boze zijn. De staart en de buik behoren voor de meeste katten tot het rode gebied. Als een mens ze daar aait, worden ze gespannen. De groene gebieden zijn de kin, nek en vlak voor de oren van het beestje.



Toch blijkt uit het onderzoek dat "kattenmensen" vaker ongewenst aan de rode gebieden van de kat zitten en het aangeven van de grenzen door de kat niet respecteren. Mensen die nog nooit een kat hebben gehad of juist niet van katten houden, aaiden alleen op de prettige plekken.



Het onderzoek concludeert tevens dat ouderen de katten vaker ongewenst oppakken dan jongeren, iets dat katten meestal zeer onprettig vinden. Ook nemen mensen die zichzelf omschrijven als "extravert" vaker het initiatief tot contact met het dier. Katten nemen dat initiatief liever zelf.



Uiteindelijk blijkt: er is niets ergers voor een kat dan een overenthousiast kattenmens.

Reacties

12-08-2022 14:15:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.781

OTindex: 27.920

Ik zal het doorgeven aan sommigen van mijn collega's op de dierenambulance

12-08-2022 14:19:24 Claire_

Junior lid

WMRindex: 1

OTindex: 0

Wnplts: Southam



Wie had dat gedacht. Kattenmensen zijn de grootste vijand van de kat. Wie houdt er eigenlijk van kattenmensen?

12-08-2022 15:11:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.271

OTindex: 82.366



@Claire_ :

Wie houdt er eigenlijk van kattenmensen? QuoteWie houdt er eigenlijk van kattenmensen?

Hoi Ik denk dat je kattenmensen hebt in alle soorten en maten , en allerlei soorten katten. Ik kan dus weinig met dit onderzoek.de honden?Hoi @Claire_

12-08-2022 16:17:00 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.727

OTindex: 3.180





: Welkom Ik ben een hondenmens, ik vind maar een paar katten lief maar wel als ze stil op schoot kunnen zitten. Verder laat ik de rest met rust. @Claire_ : Welkom

12-08-2022 16:20:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.781

OTindex: 27.920

@omabep :

Verder laat ik de rest met rust. QuoteVerder laat ik de rest met rust. En dat is, volgens het artikel, wat de meeste katten het liefst hebben.

12-08-2022 16:31:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.259

OTindex: 88.830

Quote:

De staart en de buik behoren voor de meeste katten tot het rode gebied.



Dus daar beginnen de ongewenste intimiteiten voor de kat. Dus daar beginnen de ongewenste intimiteiten voor de kat.

12-08-2022 16:48:10 Fladdertje

Lid

WMRindex: 61

OTindex: 0

Wnplts: Parkcity

Toch ben ik gek op een mooie poes.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: