Geen "gevangene" meer in New York, wel "individu in gevangenschap"

De staat New York heeft een wet aangenomen die voorschrijft dat mensen die een celstraf uitzitten in de gevangenis niet langer "inmates" (gevangenen) genoemd mogen worden door de staat. De correcte term voor deze mensen wordt nu "incarcerated individual" (individu in gevangenschap). De term is volgens New York respectvoller voor burgers in de gevangenis.



"Inmate" is volgens gouverneur Kathy Hochul een "gedateerde term" die een kwetsbaar stigma opwerpt tegen "met het gerecht in contact geraakte individuen".



"Door alle New Yorkers met waardigheid en respect te behandelen kunnen we de openbare veiligheid versterken", meldt Hochul tegen Fox News. "We hebben voor te lange tijd individuen in gevangenschap als minderwaardig gezien."



Het is niet voor het eerst dat de staat haar terminologie├źn wil veranderen voor een minder discriminerende toon. Eerder werd er al geopperd om de term "moeders" en "vrouwen" te vervangen door "barende mensen".

Reacties

12-08-2022 12:15:14 Mamsie

Quote:

Eerder werd er al geopperd om de term "moeders" en "vrouwen" te vervangen door "barende mensen".



Natuurlijk, het woord moeder en het woord vrouw, dat zijn enorm discriminerende termen.

HAHAHA, wat een onzin! Barende mensen, hoe verzinnen ze het! Natuurlijk, het woord moeder en het woord vrouw, dat zijn enorm discriminerende termen.HAHAHA, wat een onzin! Barende mensen, hoe verzinnen ze het!

12-08-2022 12:24:51 allone

Woorden kunnen krachtig zijn, maar misschien dat er toch wat meer voor nodig is?



: terwijl iedere moeder en vrouw trots op zichzelf is



Laatste edit 12-08-2022 12:26 En door alleen t woord te veranderen ontstaat er plotseling respect?Woorden kunnen krachtig zijn, maar misschien dat er toch wat meer voor nodig is? @Mamsie : terwijl iedere moeder en vrouw trots op zichzelf is

12-08-2022 12:32:23 Emmo

Als een term een bepaald stigma heeft en je verandert de term, dan zit binnen de kortste keren datzelfde stigma op de nieuwe term. Dat is al zo vaak vertoond.



Wat zei Einstein ook weer daarover? Iets met opnieuw proberen en een andere reactie verwachten?

