Tiener uit VS aangeklaagd voor abortus nadat Facebook privégesprekken deelt met politie

Een tiener uit Nebraska wordt strafrechtelijk vervolgd nadat de lokale politie toegang kreeg tot haar privéberichten op Facebook. Daaruit bleek dat d

11-08-2022 16:50:21

Belachelijk dat de wet daar is teruggedraaid naar de middeleeuwen door een stelletje bijbelfanaten. Ik heb niets tegen het geloof, maar wel als men het andere op gaat leggen en zo hun leven gaat beïnvloeden door het vast te leggen in wetten.



Deze jonge vrouw moet haar leven vergooien door een fout die door twee personen is begaan, maar alleen de vrouw blijft ermee achter en de jongeman kan doorgaan met zijn leven zoals hij het heeft geplant.



Ik ben niet voor abortus, maar er zijn uitzonderingen waar ik achter kan staan. De rekening (ziekenhuis) niet kunnen betalen, want ik heb rekeningen gezien van nu die liegen er niet om in de USA en verkrachting of insect met als gevolg een zwangerschap. Ook als men de opvoeding niet kan onderhouden vanwege de armoede.



De meesten vrouwen die het overkomt komen vaak uit de achterstandswijken, dus geen geld om er nog een baby bij te hebben wil men niet nog meer armoe hebben.



Wat ik me afvraag is waarom dit op facebook besproken moest worden. Het is i.i.g. een waarschuwing voor die vrouwen die het ook op deze manier moeten gaan doen, bespreek zulke dingen niet via internet en telefoon.