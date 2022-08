Spaanse man steelt 7.000 hammetjes van zijn werkgever ter waarde van half miljoen euro

Een Spaanse man keerde zichzelf extra loon uit in de vorm van hammetjes. Dat schrijft The Guardian. Zes jaar lang nam hij jamón mee uit het warenhuis waar hij werkte, waarmee hij een winst opstreek van 520.000 euro. Hij zit nu zijn straf uit in de gevangenis.



De hammetjesdief uit Huelva, in Zuid-Spanje, was jarenlang verantwoordelijk voor de leveringen en het droogproces van de ham. De ideale positie om jarenlang illegaal hammetjes uit het warenhuis door te verkopen. Hij verkocht op die manier meer dan 7.000 hammetjes, waarvan 100 ‘jamón de jabugo’, een unieke soort uit de regio. Die bijzondere hammetjes waren afkomstig van varkens die de laatste drie maanden van hun leven enkel eikels mochten eten. Daardoor steeg de waarde van zo’n hammetje al snel naar 500 euro per jamón. Zo kon de man op een relatief korte periode bijna een half miljoen euro opstrijken.



De feiten dateren van de periode tussen 2007 en 2013, maar de man verscheen pas recent voor de rechter. Hij riskeerde een celstraf van maar liefst zes jaar. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 maanden en 29 dagen, omdat de zaak zo lang uitgesteld werd. Ook zijn echtgenote werd veroordeeld als handlanger. Samen moesten ze 529.900 euro terugbetalen aan de werkgever.

Reacties

11-08-2022 15:49:04 vaughn

Senior lid

WMRindex: 258

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Quote:

Die bijzondere hammetjes waren afkomstig van varkens die de laatste drie maanden van hun leven enkel eikels mochten eten

Ik weet er nog ééntje te vinden... Ik weet er nog ééntje te vinden...

11-08-2022 16:33:14 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.722

OTindex: 3.180

Er zijn er vast meer te vinden. @vaughn : Niet zo bescheiden hoor.Er zijn er vast meer te vinden.

