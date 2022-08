Bewoner ontdekt wildvreemde man onder zijn douche: Five more minutes

DEN HAAG - Het zal je maar gebeuren: je hoort iemand door je huis lopen en ontdekt een wildvreemde in je badkamer. Het overkwam iemand dit weekend in de Schilderswijk: er stond een man te douchen in zijn huis, schrijft de politie op Instagram. De man zonder woon- of verblijfplaats is aangehouden voor huisvredebreuk.

De bewoner had z'n voordeur open laten staan, omdat hij visite kreeg. Toen hij iemand in de badkamer hoorde, dacht hij eerst dat het zijn gast was, maar het bleek een dakloze man uit Polen.

De bewoner belde de politie en wachtte buiten op de agenten. Toen agenten tegen de man zeiden dat hij onder de douche vandaan moest komen, probeerde hij zijn douchebeurt nog wat te rekken. 'Five more minutes, five minutes, zei hij', vertelt een agente.



De fris gedouchte man is aangehouden. De bewoner was erg geschrokken. Volgens de agent heeft de bewoner goed gehandeld: 'In dat soort gevallen altijd de politie bellen.'

Reacties

11-08-2022 10:18:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.729

OTindex: 27.918

"Five more minutes"?



In vijf minuten ben ik al gedoucht en aangekleed.

11-08-2022 10:26:52 Cubbie

Senior lid



WMRindex: 556

OTindex: 17





In Nederland mag je een burgerlijke aanhouding verrichten waarbij je voorkomt dat een verdachte kan ontsnappen, zolang hier maar geen geweld aan te pas komt. Van onrechtmatige opsluiting is in dit geval dus geen sprake. En niemand kan je verbieden om je ketel uit te schakelen ter besparing van kosten Op zich goed gehandeld, maar ik zal waarschijnlijk toch de douchedeur geblokkeerd hebben en vervolgens de ketel uitgezet hebben of zoIn Nederland mag je een burgerlijke aanhouding verrichten waarbij je voorkomt dat een verdachte kan ontsnappen, zolang hier maar geen geweld aan te pas komt. Van onrechtmatige opsluiting is in dit geval dus geen sprake. En niemand kan je verbieden om je ketel uit te schakelen ter besparing van kosten

11-08-2022 10:32:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.252

OTindex: 88.823

@Cubbie : Ik zou zijn kleren weggehaald hebben. Lijkt me ook wel amusant.

11-08-2022 11:54:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.256

OTindex: 82.347





Wat een timing... deur open, gauw naar binnen, en onder de douche. Ik neem niet aan dat hij dacht dat niemand het zou merken?



: uit de badkamer? Misschien was de deur op slot ?



: goed idee. Maar of je daar in zo'n onverwachte situatie ook ter plaatse daaraan denkt?



Laatste edit 11-08-2022 11:54 iig was hij wel schoon.Wat een timing... deur open, gauw naar binnen, en onder de douche. Ik neem niet aan dat hij dacht dat niemand het zou merken? @Mamsie : uit de badkamer? Misschien was de deur op slot ? @Cubbie : goed idee. Maar of je daar in zo'n onverwachte situatie ook ter plaatse daaraan denkt?

