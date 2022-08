Zoetwaterkwal al jaren vaste gast bij warme temperaturen in Nederhorst Den Berg:

Oeverbewoners van de Spiegelplas in Nederhorst Den Berg kijken niet op van de zoetwaterkwal die vandaag in het nieuws verscheen. De kwal woont al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw in de plas, zegt één van hen. "Ik las er vanmorgen over in de krant en dacht: daar komt weer zo'n verhaal. Maar het blijft leuk."Koen Hoetmer woont aan een zijarm van de plas en vertelt dat hij de zoetwaterkwal al tientallen jaren ziet: "Mijn kinderen vingen ze al in de jaren tachtig van de vorige eeuw, het is een schitterend gezicht". Hij wijst met duim en wijsvinger de grote aan, ongeveer ter grootte van een twee euro munt.De kwallen zijn van oorsprong Chinees en leven normaal gesproken als een soort poliep op de waterbodem. Pas als de watertemperatuur gedurende een langere periode rond de twintig graden schommelt gaan de zoetwaterkwalletjes rondzwemmen. Ze zijn niet gevaarlijk, hun neteltentakeltjes zijn niet sterk genoeg om de menselijke huid te doorboren. Als het water afkoelt verdwijnen de kwalletjes vanzelf weer.