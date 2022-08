Eland neemt douche met tuinsproeier

Niet alleen mensen kreunen deze zomer onder de hoge temperaturen. Deze eland in een stad in Alaska zocht verkoeling en vond die in de vorm van een sproeier in iemands voortuin.In de stad Soldotna in Alaska keek een bewoner vreemd op toen die plots een eland in zijn voortuin spotte. Het beest profiteerde van de tuinsproeier om een frisse douche te nemen. En dat leverde deze grappige beelden op!