Grasmaaiers zingen voor jarige Mars Rover Curiosity

Niet schrikken als je elektrische gazonmaaier vandaag plotseling begint te zingen. Hij is niet zelfbewust geworden, alle Automowers zingen vandaag Happy Birthday voor de Mars Rover Curiosity.Het is vandaag tien jaar geleden dat Curiosity op Mars is geland en Husqvarna heeft dit marketingstuntje bedacht om de verjaardag van het meest eenzame robotje in het universum: vanaf de groene tuinweiden van planeet aarde zingen al hun automatische motormaaiers de NASA-grazer op de rode planeet Mars toe.Als je wilt weten of jouw grasmaaier ook bij bij de Curiosity-canon aan kan sluiten, moet je even checken welk model je hebt en of de juiste updates in de software staan. Instructies zijn ook te vinden op de website. Curiosity zal de samenzang vermoedelijk niet horen, maar voor ons mensen is het misschien een fijne sentimentele gedachte dat er in ieder geval aan de eenzame verkenner wordt gedacht.