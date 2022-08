Wereldrecord langste nagels verbroken

Ze zijn samen dertien meter lang, de nagels van de Amerikaanse Diana Armstrong. Daarmee heeft de vrouw volgens Guinness World Records het wereldrecord verbroken. Zulke lange nagels zijn onpraktisch, maar zijn ze ook ongezond?Armstrong heeft haar nagels al 24 jaar, sinds het overlijden van haar 15-jarige dochter, niet geknipt. "Zij was de enige die mijn nagels deed", vertelt ze aan Guinness World Records. Het laten groeien van haar nagels maakt deel uit van haar rouwproces.De nagels van Diana Armstrong zijn een extreem voorbeeld. Mensen met zulke lange exemplaren zul je dus niet snel zien rondlopen. Maar langere nagels zijn wel een trend, ziet Kiki Vlek van Tutti Colori Nail Bar. "Mensen willen dan ook dat er een bepaalde vorm wordt toegepast."Denk bijvoorbeeld aan de coffin: een nagel in de vorm van een doodskist. Die zet Vlek nu veel. "Eerst waren de stiletto's trendy. Dat zijn lange nagels met een dunne punt", zegt ze tegen EditieNL.Hoewel dit soort nagels dus in trek is, is Vlek er zelf geen voorstander van om ze te zetten. In de salon waar ze werkt worden geen nagels gezet die langer zijn dan het eigen nagelbed. Dat is het deel van de huid waar je eigen nagel op rust. "Een te lange, zware nagel belast je nagelbed veel te veel."Bij een lange nagel komt er meer druk te liggen op het hechtingspunt van de vinger en de nagel. Dat heet de hefboomwerking, vertelt Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog bij het Erasmus MC, aan EditieNL. "Daardoor kunnen ze letterlijk losscheuren."Je nagels kunnen vervolgens niet goed verder groeien. "Ze groeien dan bijvoorbeeld meer omhoog in plaats van naar beneden. Je nagels steken dan dus uit."De dermatoloog denkt dat het belangrijk is om te bedenken wat nou eigenlijk de functie van onze nagels is. "Ze zijn bedoeld om kleine voorwerpen mee op te pakken. Als die nagels langer worden, dan lukt dat oppakken niet meer", zegt hij. "Daarnaast heeft de nagel ook als functie dat-ie tegendruk geeft, waardoor je een fijner tastgevoel hebt."Hele lange nagels zijn dus vooral onpraktisch, denkt ook Vlek. "Degenen die hele lange lengtes willen zijn ook helemaal niet bezig met het praktische. Als je ze altijd lang hebt dan ga je wel trucjes ontwikkelen, bijvoorbeeld knopjes indrukken met je knokkel."Maar naarmate ze langer worden, wordt het wel steeds lastiger. "Ik kan me ook voorstellen dat wanneer je zulke lange nagels hebt als Diana Armstrong, je niet meer veel zelf kan doen. Ze hebben ook een bepaald gewicht."Lange nagels kennen dus best wat nadelen. Als mensen er toch voor kiezen, dan adviseert Vlek om hun natuurlijke nagel te laten groeien. "Als de nagels te lang worden dan scheuren ze in. Dan geven ze dus zelf aan dat ze te lang worden." Mensen kunnen daar dan gehoor aan geven.Toch is het voor de liefhebbers van lange nagels juist beter om kunstvarianten te nemen, denkt Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog bij het Erasmus MC. "Dat is een beter alternatief, want dan scheurt alleen de kunstnagel los als je ergens hard tegenaan botst."