Beluga walvis verdwaald in de Seine

Een beluga-walvis is verdwaald in de rivier de Seine in Noord-Frankrijk, zeiden de autoriteiten woensdag en riepen mensen op de walvis niet te benaderen om hem niet te lastig te vallen.

De prefectuur van de regio L'Eure in Normandiƫ zei in een verklaring dat beluga-walvissen - die normaal in arctische en subarctische wateren leven, evenals in de monding van Saint-Laurent in Quebec, Canada - soms afdwalen naar meer zuidelijke wateren en tijdelijk kunnen overleven in zoetwater.

Ze zeiden dat ze nu probeerden de gezondheid van de walvisachtigen te beoordelen.

Eind mei stierf een ernstig zieke orka die van zijn pod werd gescheiden en tientallen kilometers de Seine op zwom een natuurlijke dood nadat pogingen om hem terug naar zee te leiden mislukten.

Een maand later werd een andere walvis, vermoedelijk een 10 meter lange (33 voet) dwergvinvis gespot in de Seine, een drukke waterweg die Parijs met de zee verbindt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: