Vrouw (36) geëlektrocuteerd door stofzuigen kunstgazon

Een 36-jarige vrouw beleefde letterlijk een enorme schok toen ze onlangs haar kunstgazon stofzuigde. Ze wilde de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact halen, maar werd daarbij zo hard geëlektrocuteerd dat ze 'naar achteren tegen een muur vloog'.



"Ik was net klaar met het zuigen van het kunstgras en wilde de stekker eruit trekken. Ik pakte hem bij het plastic, maar kennelijk zat hij los. Ik voelde een doffe pijnscheut en tintelingen door mijn hele lichaam", zegt de vrouw. Daarna kon ze niet meer stoppen met trillen. "Ik ging rondjes door de keuken lopen, maar mijn benen bleven schudden."



Toen ze niet veel later last kreeg van ademhalingsproblemen, belde ze een ambulance. In het ziekenhuis bleek haar rechterarm beschadigd te zijn door de klap, maar ze is er goed vanaf gekomen door een onverwachte redder in nood.



"De dokter vroeg of ik op het moment van het ongeluk mijn rubbere Puma-slippers al aan had, en dat was zo. Hij vertelde dat die slippers waarschijnlijk mijn leven hebben gered." De rubberen slippers hebben ervoor gezorgd dat de elektriciteit niet in contact kwam met de grond. Zodoende kon ze het uiteindelijk nog navertellen.

Reacties

07-08-2022 22:54:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.693

OTindex: 27.911

Dat is dan een gigantisch aardlek in de stofzuiger, geen dubbele isolatie, geen of een niet-werkende aardlekschakelaar en ondanks die rubberen slippers een stevige aarding via de schoenen en het gazon.



Of ben ik nog iets vergeten?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: