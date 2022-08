Maak kennis met Sorte: de schildpad met twee koppen en zes poten

Hobbykweker Ruben van Schoor (28 ) uit Putten keek raar op toen er twee kopjes uit het ei staken. Zag hij het goed? Ja, het beestje had één schild en twee hoofdjes. Hij is nu eigenaar van een heel zeldzaam exemplaar.Sorte (Portugees voor geluk) kroop vorige week maandag uit het ei. De Afrikaanse sporenschildpad is 34 gram, vijf centimeter, heeft twee koppen, vier voorpoten en twee achterpoten.De schildpad is uniek, er zijn wereldwijd maar een paar schildpadden bekend met twee koppen. In Nederland is dit nog niet eerder voorgekomen.Even dacht Ruben dat er twee schildpadden onder één schild zaten, maar dat blijkt niet te kloppen. Sorte komt net onder de CT-scan vandaan bij dierenkliniek AniCura Stroowaert. Uit de scan bleek dat de schildpad twee aparte halswervels en luchtpijpen heeft, bij de ruggenwervel smelt het samen.Sorte bleef in niet stilliggen onder de scan, hij moest worden vastgeplakt aan de tafel. "Narcose is te belastend voor het kleine lichaam."Sorte bleef in niet stilliggen onder de scan, hij moest worden vastgeplakt aan de tafel. "Narcose is te belastend voor het kleine lichaam.""De schildpad heeft één maagdarmstelsel en één hart, dat maakt de overlevingskans groot", vertelt dierenarts en reptielenexpert Sandra Vink. Zij heeft samen met Ruben de CT-scan bekeken. "Alles functioneert. Het is wel handig om te weten hoe het diertje er vanbinnen uitziet, mocht er in de toekomst medisch wat aan de hand zijn, dan kunnen de medicijnen worden afgestemd op één dier, niet op twee."En Ruben hoeft het voer voor één schildpad klaar te zetten. "Daar twijfelde ik over. Moeten allebei de kopjes drinken of is het genoeg als er één drinkt en de ander niet?" Hij dacht eigenlijk dat het diertje dezelfde dag zou overlijden, een foutje van de natuur, maar nu blijkt dat alles goed functioneert en het net als zijn broers en zussen gewoon 100 kilo zwaar kan worden en 150 jaar oud."We weten nog niet of het een mannetje of vrouwtje is, het lichaam is nog te klein om dat te kunnen zien."Sorte heeft overigens nog geen kennisgemaakt met de broers en zussen, Sorte kwam iets eerder naar buiten, de andere eieren zijn nog niet uitgekomen.Ruben gaat de meeste schildpadden zelf houden, hij heeft er genoeg ruimte voor. "Ik heb een vrijstaande woning met een grasveld van 200m2 en een verwarmd binnenverblijf met speciale uv-lampen. Schildpadden houden is een dure hobby en er komt veel bij kijken."Hij weet ook dat mensen veel geld willen betalen voor een speciaal exemplaar als Sorte. "Maar ik ga 'm niet verkopen. Ik wil dat Sorte de beste zorg krijgt en gezond groot wordt."