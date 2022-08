Engelse club vernoemt tribune per ongeluk naar seriemoordenaar

Een wrang foutje van de Britse voetbalclub Southend United. Die heeft een van de tribunes van het lokale stadion per ongeluk vernoemd naar een seriemoordenaar.



Dat komt door een sponsordeal die de club afsloot met het lokale makelaarskantoor Gilbert & Rose. De westelijke tribune werd daarop de 'Gilbert & Rose West Stand' genoemd, onbewust verwijzend naar de naam van seriemoordenaar Rose West.



De nieuwe naam verscheen op seizoenkaarten en de website van Southend United, en dat zorgde voor heel wat kritische reacties van voetbalfans. De club, opgericht in 1906 en spelend in de National League, gaat nu samen met de sponsor kijken of er 'een andere rangschikking van woorden' mogelijk is.



Rose West vermoordde samen met haar man Fred in de jaren zeventig en tachtig zeker twaalf jonge meisjes en vrouwen. De 68-jarige West werd in 1995 veroordeeld en zit een levenslange gevangenisstraf uit.



Haar man pleegde in 1995 in de gevangenis zelfmoord in afwachting van zijn veroordeling.

