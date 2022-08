Zeiler overleeft 16 uur onder omgeslagen boot op oceaan

De Spaanse kustwacht heeft op de Atlantische Oceaan een zeiler gered die zestien uur lang onder zijn omgeslagen boot lag. De man bevond zich al die tijd in een luchtbel onder zijn boot. Een van de betrokken duikers zegt tegen Spaanse media dat zijn overleven "grenst aan het onmogelijke".De zeiler, een 62-jarige Fransman, was zondagochtend met zijn boot van twaalf meter vertrokken vanuit Lissabon. Maandagavond zond hij een noodsignaal uit toen hij zo'n twintig kilometer van de Spaanse Sisargas-eilanden in de problemen raakte.Drie helikopters en een reddingsboot gingen erheen en vonden de boot op zijn kop in de oceaan. Een duiker hoorde van binnenuit geklop, maar de zee was te ruw voor een reddingsoperatie.De volgende ochtend waren de omstandigheden beter en wisten twee duikers het bemanningslid te bereiken. De Fransman bleek in een luchtbel tot zijn knieën onder het ijskoude water te zitten. Hij had een wetsuit aan.Met hulp van de duikers kon de zeiler onder zijn boot door zwemmen. Met een helikopter werd hij naar een ziekenhuis gebracht, waar hij niets bleek te mankeren.