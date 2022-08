Dit is hoe je 100.000 dollar kunt verdienen door snoep te eten

Het is de ergste nachtmerrie van je tandarts, maar de mooiste droom voor zoetebekken: het bedrijf Candy Funhouse zoekt iemand die fulltime snoep wil eten. Specifiek zoeken ze een CCO: een Chief Candy Officer. Die zal een loon trekken van maar liefst 100.000 dollar per jaar (76.436,50 euro). Enige vereiste? Je bent vijf jaar of ouder, hebt een stevige maag en een liefde voor snoep.



«Hou je van snoep en chocolade? Ben je gepassioneerd door zoetwaren en onuitgebrachte én bestaande producten? Indien wel, dan is dit de PERFECTE job voor jou!»: zo stelt Candy Funhouse zijn vacature voor op LinkedIn. De CCO is de hoofdtester van het bedrijf mag iedere maand maar liefst 3.500 producten testen, ofwel 113 snoepjes per dag.



Daarnaast moet de CCO ook de snoepstrategie van Funhouse bepalen, snoepbestuursvergaderingen leiden en kiezen welke snoepjes de rekken halen en welke niet. Daarbovenop keurt de snoepchef ook de snoepinventaris goed en deelt hij een officiële stempel van goedkeuring uit aan snoepjes die een speciale plek in de spotlights verdienen.



Het bedrijf bevindt zich in Ontario, in Oost-Canada. Je mag thuiswerken of werken vanop kantoor in Canada of New Jersey. Je moet vijf jaar of ouder zijn en hebt geen ervaring nodig. Je krijgt wel nog een uitgebreide training van je smaakpalet. Normaliter behoud je zelf je tanden op de job: afspraken met de tandarts zijn deel van het loonpakket.



Maar helaas… je moet in Noord-Amerika wonen. Solliciteren kan nog tot 31 augustus, dus als je wil verhuizen, zal het wel erg snel moeten gaan. Bovendien is de concurrentie is sterk: al bijna 6.500 mensen hebben gesolliciteerd voor de job via LinkedIn.

