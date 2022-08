Hond in Pennsylvania overleeft kogel door hoofd

Een hond in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een kogel door zijn hoofd overleefd. Het dier werd gevonden met een grote wond tussen zijn ogen. Pas toen een dierenarts de restanten van een kogel op een röntgenfoto zag, kon ze geloven dat het dier door een kogel was getroffen. 'Hij heeft heel veel geluk dat hij nog leeft.'Een dierenasiel in de staat Pennsylvania schrijft op Instagram over het bijzondere verhaal van hond Arthur, een corgi.Het dier werd vorige maand gevonden bij een boerderij in New Holland, een dorp niet ver van de stad Philadelphia. De hond had een grote wond op zijn voorhoofd, zat onder de vlooien, had een oorontsteking en er was sprake van bloedarmoede.Omdat de hond onder een hek door moet zijn gekropen om bij de boerderij te komen, dacht een dierenarts eerst dat de wond op zijn hoofd daardoor was veroorzaakt."Pas toen ik de wond goed had schoongemaakt, zag ik dat de wond perfect rond was", zegt dierenarts Alicia Royer tegen lokale media. "De verhoogde randen langs de wond gaven mij een afschuwelijk gevoel, het leek op een schotwond."Een röntgenfoto bevestigde dat Arthur inderdaad door een kogel was geraakt. Wonder boven wonder was deze kogel langs zijn hersenen gegaan en in zijn kaak in ontelbaar veel stukken versplinterd.De corgi kreeg antibiotica en pijnstillers en de schotwond werd afgedekt met verschillende zalven. "Inmiddels zijn we één week verder en gaat het goed met Arthur", zegt Royer.Zijn wond geneest goed. Mogelijk dat de kogelresten die in zijn kaak zijn achtergebleven na verloop van tijd nog wel voor problemen kunnen zorgen. In dat geval zal de corgi een operatie moeten ondergaan.De eigenaren van Arthur, die op een boerderij op een paar minuten afstand wonen van waar hij gevonden werd, zijn opgespoord. Zij zijn geen verdachten in de zaak. De politie doet onderzoek naar wat er met de hond gebeurd is en heeft op dit moment geen andere verdachten op het oog.